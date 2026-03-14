Фестивал на шоколада в Румъния

В Националната библиотека в Букурещ се провежда най-големият фестивал на шоколада този уикенд. Деветото издание на събитието е под надслов „Шоколадова сага – историята, която никога не свършва“. То е посветено и вдъхновено от мартеницата, празника на жената (8 март) и предстоящия Великден.

Надписите „Остави диетата навън. Тук е раят на шоколада“ и „Животът е кратък. Започни с десерта“ посрещат посетителите и ги отвеждат до фоайето, украсено с фигури от какао. Публиката ще се срещне с Маринел Бежан - признат за най-добрия шоколатиер на Румъния и един от 20-те най-добри шоколатиери в света, който се е обучавал и в България.

Уникално е и присъствието на т.нар. „Шоколад в бутилка“ - пенливо вино, направено от грозде Шардоне от лозя близо до Перпинян (Франция) и натурални екстракти от какао. Продуктът е отличен с няколко международни награди, включително наградата Belgium Broadway Innovation Award - People's Choice Award (2018) и The Fizz Festival UK - People's Choice Award (2018).

Посетителите имат възможност да проявят креативност и чрез рисуване върху шоколадови фигурки, моделиране със захарно тесто и декориране на шоколадови великденски яйца. Предлагат се бижута и свещи под формата на лакомства.

Фестивалът ще продължи до неделя вечер, а входният билет е 25 леи (5 евро), деца под 10 години и хора с увреждания влизат безплатно.