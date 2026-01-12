Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса

Двама души са пострадали при атака с дронове в Одеса, съобщи местната военна администрация. В един от районите на града няма ток. Нанесени са щети.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще проведе среща днес, която ще се фокусира върху нуждата на Украйна от нови ракети за противовъздушна отбрана. Във вечерното си видеообръщение Зеленски подчерта, че са необходими нови доставки от партньорите на Киев.

Британското правителство обяви, че ще разработи нова балистична ракета с голям обсег за Украйна, за да подкрепи военните усилия на страната срещу Русия. Обявен е конкурс за бързо разработване на балистични ракети земя-земя, които да могат да носят бойна глава с тегло двеста килограма на разстояние над 500 километра.