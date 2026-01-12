БНТ
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
10:40, 12.01.2026
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
10:08, 12.01.2026
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
09:50, 12.01.2026
Чете се за: 03:10 мин.
Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
06:30, 12.01.2026
Спорт
06:21, 12.01.2026
Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле
06:09, 12.01.2026
Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС
05:55, 12.01.2026
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
22:10, 11.01.2026
Тръмп призова Куба да „сключи сделка“ или да приеме...
21:46, 11.01.2026
Снежно до сряда, после започва съществено затопляне
20:59, 11.01.2026
Златните глобуси се връчват тази вечер
20:55, 11.01.2026
Костадин Костадинов: Къде е реакцията на нашите партньори от ЕС...
#спортни новини
ТОП 24
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
4
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
5
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
6
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Най-четени
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
20:10, 11.01.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Самуил Иванов: Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри
13:20, 11.01.2026
Чете се за: 02:55 мин.
Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак
13:00, 11.01.2026
Чете се за: 04:50 мин.
Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"
12:30, 11.01.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 11.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 11.01.2026
Водещи новини
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
09:57, 12.01.2026
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
09:45, 12.01.2026
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
07:15, 12.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Как да разпознаем фалшивото евро?
08:51, 12.01.2026
Чете се за: 03:10 мин.
България и еврото
Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с...
08:27, 12.01.2026
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
АПИ: 424 машини обработват пътищата в страната
10:26, 12.01.2026
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Протестите в Иран не стихват
06:38, 12.01.2026
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
07:07, 12.01.2026 (обновена)
Чете се за: 03:05 мин.
По света
