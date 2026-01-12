БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в...
Чете се за: 01:57 мин.
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жълт код за ниски температури за 18 области на страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Жълт код за ниски температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология за 18 области на страната за днес.

Жълтият код показва потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

Облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина - временно силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°, по Черноморието – от минус 5° до минус 2°, а максималните в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София – около минус 5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.

Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до 3° на юг. Температурата на морската вода е 8° - 10°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°.

И във вторник ще остане студено. Минималните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и Средногорието ще превали слаб сняг. Вятърът ще е до умерен, от запад-югозапад.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли.

#прогоноза за времето #студ #време #жълт код #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
2
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Как и кога да използваме имуностимуланти?
3
Как и кога да използваме имуностимуланти?
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
4
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
5
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
6
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Времето

Значителна облачност в сряда, но с по-високи температури
Значителна облачност в сряда, но с по-високи температури
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА) Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
След мразовитото утро – затопляне с максимални температури до 5° следобед След мразовитото утро – затопляне с максимални температури до 5° следобед
Чете се за: 02:05 мин.
Мразовито утро и във вторник Мразовито утро и във вторник
Чете се за: 03:00 мин.
Очаква ни кратко затопляне, но в събота отново застудява Очаква ни кратко затопляне, но в събота отново застудява
Чете се за: 02:27 мин.
По-високи максимални температури във вторник По-високи максимални температури във вторник
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чете се за: 04:45 мин.
България и еврото
Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти? Грипната вълна настъпва: Какви мерки предприемат здравните власти?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта – с бюлетини и машини или само с машини
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
"Референдум": Затрудняват ли се българите да плащат с евро?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София предизвика остри политически реакции (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп обявява управлението на Газа
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ