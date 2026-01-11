"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец": Недоволството заради проблема със сметосъбирането в София расте

Протест заради кризата с боклука в София. Хора от районите без договори за сметосъбиране донесоха торби с боклук в центъра на града и ги изхвърлиха демонстративно на метри от Столичната община.

Протестиращите искаха да изхвърлят торби с боклук пред Столичната община, но районът около сградата беше отцепен от полицията.

Светлин Петров: „Не ни пуснаха. Питахме, казаха – не.“

От общината заявиха, че протестиращите не са съгласували акцията си с кметството. Въпреки това недоволните изхвърлиха торбите със смет, които донесли, на няколко крачки от прага на общината.

Светлин Петров: „Полицията ме глоби, защото спрях неправилно, за да стоварим този боклук. Целта е да покажем, че няма да търпим да живеем в боклуци.“

Светлин разказва, че в „Левски Г“, където живее, тази сутрин започнали да събират боклука. А Мирослава твърди, че в други части на район „Подуяне“ сметта не е извозвана от 27 декември.

Мирослава: „Оттогава положението е страшно – китайска стена ли, пирамиди ли, какво се случва, не знам. Бунище.“ Йорданка Попова: „Аз искам да ми е изпразнена кофата, защото съм си платила данъка. Това за мен са политически борби, на които ние сме жертва – обикновените хора. Със счупен крак съм дошла. Толкова е сериозна мръсотията. Хвърчат чували над коли, които шофират. Ще убият дете.“

Кофите на улицата в „Сухата река“, на която живее Йорданка, днес бяха почти празни, показа нашата проверка.

„Никога не съм виждала този квартал толкова мръсен, честно казано. Реално сега има сняг и не се вижда. Абсолютно всички улици са безобразни. Имам чувството, че сме в гето.“

На друга улица в „Сухата река“ обаче попаднахме на екип, който почиства огромно сметище около контейнерите.

„БНТ: От кога не сте виждали екипи тук да почистват?

Сюдат Реджебов: Повече от месец. Сто процента съм сигурен – повече от месец. Това не е нещо извънредно, предполагам заради протеста.“

На метри от блока на Реджебов се е образувало и друго сметище. От Столичната община не пожелаха да коментират днешния протест. А от Инспектората, който следи графиците за сметопочистване, припомниха, че кметът търси изход от кризата.

Николай Недялков, директор на Столичния инспекторат: „Опитва се да се вземе дълготрайно решение. В момента работим с капацитета, с който разполага общината. Така че моля за търпение и призовавам гражданите, които могат да се включат и да помогнат в процеса, да го направят.“

Час след края на протеста сметището на метри от прага на общината беше почистено.