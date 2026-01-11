БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският посланик в Скопие след нападението:...
Чете се за: 04:42 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:30 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец": Недоволството заради проблема със сметосъбирането в София расте

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протест заради кризата с боклука в София. Хора от районите без договори за сметосъбиране донесоха торби с боклук в центъра на града и ги изхвърлиха демонстративно на метри от Столичната община.

Протестиращите искаха да изхвърлят торби с боклук пред Столичната община, но районът около сградата беше отцепен от полицията.

Светлин Петров: „Не ни пуснаха. Питахме, казаха – не.“

От общината заявиха, че протестиращите не са съгласували акцията си с кметството. Въпреки това недоволните изхвърлиха торбите със смет, които донесли, на няколко крачки от прага на общината.

Светлин Петров: „Полицията ме глоби, защото спрях неправилно, за да стоварим този боклук. Целта е да покажем, че няма да търпим да живеем в боклуци.“

Светлин разказва, че в „Левски Г“, където живее, тази сутрин започнали да събират боклука. А Мирослава твърди, че в други части на район „Подуяне“ сметта не е извозвана от 27 декември.

Мирослава: „Оттогава положението е страшно – китайска стена ли, пирамиди ли, какво се случва, не знам. Бунище.“

Йорданка Попова: „Аз искам да ми е изпразнена кофата, защото съм си платила данъка. Това за мен са политически борби, на които ние сме жертва – обикновените хора. Със счупен крак съм дошла. Толкова е сериозна мръсотията. Хвърчат чували над коли, които шофират. Ще убият дете.“

Кофите на улицата в „Сухата река“, на която живее Йорданка, днес бяха почти празни, показа нашата проверка.

„Никога не съм виждала този квартал толкова мръсен, честно казано. Реално сега има сняг и не се вижда. Абсолютно всички улици са безобразни. Имам чувството, че сме в гето.“

На друга улица в „Сухата река“ обаче попаднахме на екип, който почиства огромно сметище около контейнерите.

„БНТ: От кога не сте виждали екипи тук да почистват?
Сюдат Реджебов: Повече от месец. Сто процента съм сигурен – повече от месец. Това не е нещо извънредно, предполагам заради протеста.“

На метри от блока на Реджебов се е образувало и друго сметище. От Столичната община не пожелаха да коментират днешния протест. А от Инспектората, който следи графиците за сметопочистване, припомниха, че кметът търси изход от кризата.

Николай Недялков, директор на Столичния инспекторат: „Опитва се да се вземе дълготрайно решение. В момента работим с капацитета, с който разполага общината. Така че моля за търпение и призовавам гражданите, които могат да се включат и да помогнат в процеса, да го направят.“

Час след края на протеста сметището на метри от прага на общината беше почистено.

#кметът Васил Терзиев #кризата с боклука #Столична община #София #оставка #протест

Последвайте ни

ТОП 24

В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
1
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Дига на река Струма край Батановци се скъса
2
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
4
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
5
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
6
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Регионални

Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
"Убиват хора за нищо, искаме революция": Протест в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран се проведе в София "Убиват хора за нищо, искаме революция": Протест в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран се проведе в София
Чете се за: 01:37 мин.
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
21 машини работят на терен в Пловдивска област 21 машини работят на терен в Пловдивска област
Чете се за: 00:35 мин.
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ) Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо свлачище (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец":...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ