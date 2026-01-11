Вижте видео от нападението над българското посолство в Скопие

Неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие днес.

Кадрите от нападението разпространи чрез страницата си във Фейсбук българското посолство в северномакедонската столица.

Министерството на външните работи на Република България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие – символ на държавността и официалното присъствие на Република България в Република Северна Македония.

От посолството на България в Скопие посочват, че "липсата на наказания продължава да насърчава извършителите. Насажданата омраза и постоянните лъжи продължават да насърчават извършителите.

Сезирани са компетентните институции на приемащата държава."