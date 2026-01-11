Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона

Съединените щати и техни съюзници нанесоха серия мащабни удари срещу цели на групировката "Ислямска държава" в Сирия.

Брой на жертвите не се посочва. Ударите са част от наказателна операция на Пентагона. Тя е отговор на убийството на двама американски военни и цивилен преводач при засада на "Ислямска държава" на 13 декември в Палмира, Централна Сирия.

Атакувани са били повече от 35 цели с над 20 самолета, включително йордански F-16. До края на декември Съединените щати ликвидираха или заловиха около 25 бойци на "Ислямска държава" при 11 мисии, като част от наказателната операция срещу групировката.