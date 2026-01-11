БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Съединените щати и техни съюзници нанесоха серия мащабни удари срещу цели на групировката "Ислямска държава" в Сирия.

Брой на жертвите не се посочва. Ударите са част от наказателна операция на Пентагона. Тя е отговор на убийството на двама американски военни и цивилен преводач при засада на "Ислямска държава" на 13 декември в Палмира, Централна Сирия.

Атакувани са били повече от 35 цели с над 20 самолета, включително йордански F-16. До края на декември Съединените щати ликвидираха или заловиха около 25 бойци на "Ислямска държава" при 11 мисии, като част от наказателната операция срещу групировката.

#наказателна операция #Сирия #САЩ #пентагона

Последвайте ни

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Близък изток

Сирийските власти евакуираха от Алепо стотици кюрдски бойци и арестуваха 300 кюрди
Сирийските власти евакуираха от Алепо стотици кюрдски бойци и арестуваха 300 кюрди
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600 Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Американската армия обяви, че е нанесла удари по "Ислямска държава" в цяла Сирия Американската армия обяви, че е нанесла удари по "Ислямска държава" в цяла Сирия
Чете се за: 00:32 мин.
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
Сирийската армия извършва настъпление срещу регионална въоръжена групировка Сирийската армия извършва настъпление срещу регионална въоръжена групировка
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за съставяне на кабинет (ОБЗОР) Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за съставяне на кабинет (ОБЗОР)
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ