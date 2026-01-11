Самуил Иванов: Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри

Животът обича смелите – онези, които не се страхуват да се втурнат в непознатото. Онези, които знаят, че за да получат, трябва да дадат. Такава е и историята на Самуил Иванов, който е само на 19 години, но вече е вторият българин, играл някога мачове в Шампионската лига по водна топка. Нещо, което досега бе постигал Свилен Пиралков.

В предаването „Арена спорт“ състезателят на Раднички мечтае за медал от олимпийски игри.

„Мога да кажа Андрея Парлинович мога да кажа и Никола Якшич. На първо място е чест за мен, че мога въобще да тренирам и се докосвам до тях. След това трябва да върша голяма работа и да се покажа по-добре, за да мога да взема място в отбора и да играя с тях. Най-ценните уроци, които са ми давали, са да бъда себе си на първо място, да гледам в бъдеще и да не се притеснявам.“

С екипа на сръбския гранд Самуил се и поставя високи цели.

„Да имам повече време да играя и след това да се развия като играч. След това, ако успеем, да се класираме за следващите групи в Шампионската лига. На следващия етап ще пробваме да се класираме за финалите на регионалната лига“, добави той.

„Първоначално започнах с плуване, след което моят треньор Йордан Велинов ми предложи да започнем с водна топка. Доста ми допадна този спорт, понеже има повече динамика, отколкото плуването.

Макар в семейството му да няма професионални спортист, всички го подкрепят в преследването на голямата мечта. Така заминаването му в чужбина, когато е само на 15, се оказва възможно.

„Моето семейство ми влиза в положението и знае, че трябваше да направя тази крачка и в началото няма да е лесно. Колкото повече минава времето, толкова по-добре стават нещата за моето развитие и като човек. На първо място е спортът, след което идва и училището, на което и моята майка доста държи. Нямам толкова свободно време, но се справям някак си и това ми допада. Тези години, в които сега работя, ще ми се отплатят за бъдещето да имам по-свободно време. Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри“, споделя Иванов.

