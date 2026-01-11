БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:20 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Самуил Иванов: Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Вижте историята на втория българин, играл в Шампионската лига по водна топка в предаването "Арена спорт".

самуил иванов голямата мечта медал олимпийски игри
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Животът обича смелите – онези, които не се страхуват да се втурнат в непознатото. Онези, които знаят, че за да получат, трябва да дадат. Такава е и историята на Самуил Иванов, който е само на 19 години, но вече е вторият българин, играл някога мачове в Шампионската лига по водна топка. Нещо, което досега бе постигал Свилен Пиралков.

В предаването „Арена спорт“ състезателят на Раднички мечтае за медал от олимпийски игри.

„Мога да кажа Андрея Парлинович мога да кажа и Никола Якшич. На първо място е чест за мен, че мога въобще да тренирам и се докосвам до тях. След това трябва да върша голяма работа и да се покажа по-добре, за да мога да взема място в отбора и да играя с тях. Най-ценните уроци, които са ми давали, са да бъда себе си на първо място, да гледам в бъдеще и да не се притеснявам.

С екипа на сръбския гранд Самуил се и поставя високи цели.

Да имам повече време да играя и след това да се развия като играч. След това, ако успеем, да се класираме за следващите групи в Шампионската лига. На следващия етап ще пробваме да се класираме за финалите на регионалната лига“, добави той.

Първоначално започнах с плуване, след което моят треньор Йордан Велинов ми предложи да започнем с водна топка. Доста ми допадна този спорт, понеже има повече динамика, отколкото плуването.

Макар в семейството му да няма професионални спортист, всички го подкрепят в преследването на голямата мечта. Така заминаването му в чужбина, когато е само на 15, се оказва възможно.

„Моето семейство ми влиза в положението и знае, че трябваше да направя тази крачка и в началото няма да е лесно. Колкото повече минава времето, толкова по-добре стават нещата за моето развитие и като човек. На първо място е спортът, след което идва и училището, на което и моята майка доста държи. Нямам толкова свободно време, но се справям някак си и това ми допада. Тези години, в които сега работя, ще ми се отплатят за бъдещето да имам по-свободно време. Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри“, споделя Иванов.

Повече от интервюто със Самуил Иванов гледайте във видеото!

#"Арена спорт" #Самуил Иванов - водна топка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
2
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
4
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
5
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
6
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Други спортове

Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак
Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак
Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт" Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 11.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 11.01.2026 г., 12:25 ч.
БНТ 3 ще излъчи слалома в Аделбоден днес БНТ 3 ще излъчи слалома в Аделбоден днес
Чете се за: 00:42 мин.
Страхотен старт на сезона за Радина Величкова и Ива Деливерска Страхотен старт на сезона за Радина Величкова и Ива Деливерска
Чете се за: 01:30 мин.
Зографски се класира убедително за основното състезание в Закопане Зографски се класира убедително за основното състезание в Закопане
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Свлачище блокира участък между Стойките и Широка лъка – пътят...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ