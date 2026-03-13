Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия са пред отмяна заради напрежението в Близкия изток

Състезанията от календара на Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия вероятно ще бъдат отменени заради ескалацията на конфликта в Близкия изток. Очаква се официалното решение да бъде потвърдено в рамките на следващите 48 часа.

Според информацията надпреварите на пистите "Bahrain International Circuit“ в Сахир и "Jeddah Corniche Circuit“ в Джеда няма да се проведат, след като военните действия в региона създадоха сериозни проблеми със сигурността и доведоха до ограничения във въздушното пространство.

Напрежението се засили малко преди началото на сезона с Гран при на Австралия, когато Съединените щати и Израел извършиха въздушни удари срещу Иран, което предизвика ответни атаки. Сред засегнатите от ситуацията държави са и Бахрейн и Саудитска Арабия.

Заради усложнената обстановка вече беше отменен и тестът на Pirelli за гуми в Бахрейн, в който трябваше да участват отборите на Mercedes и McLaren. Поради затвореното въздушно пространство техните екипи останаха блокирани в хотелите си за няколко дни, преди да успеят да напуснат страната.

По същите причини беше отложено и състезание от Световния шампионат за издръжливост (WEC) в Катар.

Ако стартовете в Сахир и Джеда бъдат окончателно отменени и не бъдат заменени с други надпревари, сезонът във Формула 1 ще бъде съкратен до 22 кръга. По настоящия календар след Гран при на Япония следващият старт е планиран за 3 май.