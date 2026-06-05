Джордж Ръсел: Нямам какво да губя

Джордж Ръсел заяви, че няма какво да губи в битката за титлата във Формула 1 и че има достатъчно възможности да настигне съотборника си Кими Антонели до края на сезона. Пилотът на Мерцедес спечели спринта в Монреал преди две седмици и водеше в неделното състезание, преди да се оттегли с дефект в двигателя в 30-ата обиколка.

Гран при на Канада бе спечелено от Антонели, а Ръсел вече изостава с 43 точки.

"Състезанията са това, което са. Понякога се развиват в твоя полза, а понякога срещу теб. В рамките на цял сезон това се балансира и ако продължавам да трупам първи места в квалификациите, да се боря за победи и да водя, то тогава нещата ще се обърнат на моя страна. Именно заради това не съм притеснен", каза Ръсел, цитиран от Формула 1.

"Щях да се радвам да продължа битката с Кими и да спечеля, но има още 17 състезания за това. Нямам какво да губя. Просто излизам на пистата и се наслаждавам на всяко едно от тях. Все още всичко си зависи от мен. Целта ми е да печеля от този момент до края на сезона. Да, Канада бе неприятна, но не всичко е цветя и рози", добави той.

"Не мисля, че в миналото е имало сезон, в който победителят няма нито едно състезание с лош късмет. През миналата година Ландо получи технически проблем в Зандвоорт и бе дисквалифициран в Лас Вегас. Макс пък спука гума в Азербайджан през 2021. Винаги има нещо, което се случва в даден момент срещу теб като пилот", продължи Ръсел.

"На мен вече ми се случи веднъж или два пъти този сезон. Надявам се да е за последно и късметът ми да се обърне, имам достатъчно възможности до края. В Канада всичко се движеше отлично и направих това, което се очакваше от мен. Ако продължа по същия начин, ще остана в битката за титлата", каза още пилотът на Мерцедес.