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Андреа Кими Антонели над всички в спринтовото състезание за Гран при на Великобритания

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Спорт
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Пилотът на Мерцедес победи Люис Хамилтън в директен дуел.

Андреа Кими Антонели над всички в спринтовото състезание за Гран при на Великобритания
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Андреа Кими Антонели победи Люис Хамилтън в директен дуел и спечели спринтовото състезание преди Гран при на Великобритания от Формула 1. Така пилотът на Мерцедес се завърна на победния път след два кръга пауза и поведе с 43 точки на съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, който днес завърши четвърти.

Първенецът от спринтовата квалификация Хамилтън направи добър старт и удържа мястото си срещу Кими Антонели, а зад тях Макс Ферстапен не потегли добре и бе изпреварен от двата болида на Макларън. Пилотът на Ферари завърши първата обиколка начело, преследван от Кими Антонели, Ландо Норис, Оскар Пиастри и Джордж Ръсел.

Хамилтън дръпна бързо с 0.7 десети на Антонели, а още рано в състезанието пролича, че битката за победата ще бъде между тях двамата и останалите ще се надпреварват за третото място.

Антонели получи първите си реални шансове за атака в осмата обиколка и успя да изпревари Хамилтън на правата между завои 14 и 15. Така италианецът получи открит път и в 13-ата обиколка неговата преднина бе 1.7 секунди, а водещият пилот от Ферари така и не успя да го настигне. Разликата при карирания флаг бе 2.745 секунди

Ландо Норис пък спечели директна битка с Джордж Ръсел и зае третата позиция за Макларън, докато пилотът на Мерцедес финишира четвърти пред Шарл Льоклер от Ферари и Макс Ферстапен от Ред Бул. Оскар Пиастри пък класира втория автомобил на Макларън на седмо място.

# Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026 #Гран При на Великобритания #Люис Хамилтън #мерцедес

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