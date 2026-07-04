Кими Антонели триумфира и в квалификацията на "Силвърстоун", Ферари застана зад него на стартовата решетка

Кими Антонели затвърди отличната си форма на пистата "Силвърстоун", след като спечели квалификацията за Гран при на Великобритания във Формула 1. Пилотът на Мерцедес ще стартира от полпозишън в неделното състезание, а зад него на стартовата решетка ще се наредят двамата представители на Ферари - Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.

Лидерът в шампионата още с първата си бърза обиколка даде заявка за първото място, а във финалните минути подобри собственото си време до 1:28.111 минути, за да си гарантира най-добрата стартова позиция.

Льоклер остана втори на 0.175 секунди зад италианеца, докато седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, който по-рано спечели спринтовата квалификация, ще потегли от третото място.

Съотборникът на Антонели Джордж Ръсел ще стартира четвърти. Британецът избегна сериозен инцидент още в първата квалификационна сесия, след като излезе от трасето, но успя да овладее автомобила си и да продължи участието си.

Сред приятните изненади се нареди Исак Хаджар с Ред Бул, който завърши пети и изпревари световния шампион Макс Верстапен. Нидерландецът остана седми, а между тях се вклини Ландо Норис с Макларън. Осмата позиция зае съотборникът му Оскар Пиастри.

Гран при на Великобритания е в неделя от 17:00 часа българско време, а Антонели ще преследва втори успех за деня, след като по-рано триумфира и в спринтовото състезание.