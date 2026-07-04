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Кими Антонели триумфира и в квалификацията на "Силвърстоун", Ферари застана зад него на стартовата решетка

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Спорт
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Лидерът в шампионата ще потегли от полпозишън пред Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, след като по-рано през деня спечели и спринтовото състезание

Кими Антонели триумфира и в квалификацията на "Силвърстоун", Ферари застана зад него на стартовата решетка
Снимка: AP Photo
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Кими Антонели затвърди отличната си форма на пистата "Силвърстоун", след като спечели квалификацията за Гран при на Великобритания във Формула 1. Пилотът на Мерцедес ще стартира от полпозишън в неделното състезание, а зад него на стартовата решетка ще се наредят двамата представители на Ферари - Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.

Лидерът в шампионата още с първата си бърза обиколка даде заявка за първото място, а във финалните минути подобри собственото си време до 1:28.111 минути, за да си гарантира най-добрата стартова позиция.

Льоклер остана втори на 0.175 секунди зад италианеца, докато седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, който по-рано спечели спринтовата квалификация, ще потегли от третото място.

Съотборникът на Антонели Джордж Ръсел ще стартира четвърти. Британецът избегна сериозен инцидент още в първата квалификационна сесия, след като излезе от трасето, но успя да овладее автомобила си и да продължи участието си.

Сред приятните изненади се нареди Исак Хаджар с Ред Бул, който завърши пети и изпревари световния шампион Макс Верстапен. Нидерландецът остана седми, а между тях се вклини Ландо Норис с Макларън. Осмата позиция зае съотборникът му Оскар Пиастри.

Гран при на Великобритания е в неделя от 17:00 часа българско време, а Антонели ще преследва втори успех за деня, след като по-рано триумфира и в спринтовото състезание.

#Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

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