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Люис Хамилтън спечели спринтовата квалификация на "Силвърстоун“

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Спорт
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Пилотът на Ферари изпревари с едва 0.011 секунди Кими Антонели и ще потегли от полпозишън в спринта за Голямата награда на Великобритания

Люис Хамилтън спечели спринтовата квалификация на "Силвърстоун“
Снимка: AP Photo
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Люис Хамилтън ще стартира от първа позиция в спринтовото състезание за Голямата награда на Великобритания, след като спечели спринтовата квалификация на пистата „Силвърстоун“.

Седемкратният световен шампион, който кара за Ферари, записа най-бърза обиколка за 1:28.376 минути и изпревари с едва 0.011 секунди лидера в шампионата Кими Антонели с Мерцедес. Третото място остана за Макс Ферстапен с Ред Бул, който изостана с три десети от победителя.

Четвърти се класира другият пилот на Ферари Шарл Льоклер, а Джордж Ръсел остана пети, след като допусна загуба на време още в първия сектор на финалната си обиколка.

Денят не беше особено успешен за Макларън. Ландо Норис и Оскар Пиастри останаха съответно шести и седми, след като болидите на британския тим не показаха очакваното темпо.

Топ 10 допълниха Исак Хаджар, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад, като пилотите на Рейсинг Булс за пореден път намериха място сред най-бързите.

Спринтовото състезание на „Силвърстоун“ е в събота и ще започне в 14:00 часа българско време.

#Формула 1 сезон 2026 #Гран При на Великобритания #Люис Хамилтън

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