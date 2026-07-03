Люис Хамилтън спечели спринтовата квалификация на "Силвърстоун“

Люис Хамилтън ще стартира от първа позиция в спринтовото състезание за Голямата награда на Великобритания, след като спечели спринтовата квалификация на пистата „Силвърстоун“.

Седемкратният световен шампион, който кара за Ферари, записа най-бърза обиколка за 1:28.376 минути и изпревари с едва 0.011 секунди лидера в шампионата Кими Антонели с Мерцедес. Третото място остана за Макс Ферстапен с Ред Бул, който изостана с три десети от победителя.

Четвърти се класира другият пилот на Ферари Шарл Льоклер, а Джордж Ръсел остана пети, след като допусна загуба на време още в първия сектор на финалната си обиколка.

Денят не беше особено успешен за Макларън. Ландо Норис и Оскар Пиастри останаха съответно шести и седми, след като болидите на британския тим не показаха очакваното темпо.

Топ 10 допълниха Исак Хаджар, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад, като пилотите на Рейсинг Булс за пореден път намериха място сред най-бързите.

Спринтовото състезание на „Силвърстоун“ е в събота и ще започне в 14:00 часа българско време.