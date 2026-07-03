Люис Хамилтън беше най-бърз в единствената тренировка преди Гран при на Великобритания

Люис Хамилтън даде най-добро време в единствената свободна тренировка преди Гран при на Великобритания във Формула 1. Пилотът на Ферари оглави класирането на „Силвърстоун“, оставяйки зад себе си лидера в шампионата Андреа Кими Антонели от Мерцедес и съотборника си Шарл Льоклер.

Седемкратният световен шампион записа най-бърза обиколка за 1:29.260 минути на 5.891-километровото британско трасе. Антонели остана на 0.213 секунди зад него, а Льоклер даде трето време с изоставане от 0.599 секунди.

Четвърти се нареди победителят от последното състезание в Австрия Джордж Ръсел с Мерцедес, който остана на още една десета от съотборника си.

Оскар Пиастри за кратко оглави класирането по време на сесията, но в крайна сметка завърши пети с Макларън, непосредствено пред световния шампион Макс Ферстапен с Ред Бул. Седмо време записа другият пилот на Макларън Ландо Норис, който е действащият победител в Гран при на Великобритания.

Предстоящият състезателен уикенд на „Силвърстоун“ ще се проведе в спринтов формат, което превърна единствената свободна тренировка в ключова възможност за отборите да намерят оптималните настройки на автомобилите си.