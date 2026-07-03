БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Люис Хамилтън беше най-бърз в единствената тренировка преди Гран при на Великобритания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Пилотът на Ферари изпревари Андреа Кими Антонели и Шарл Льоклер на пистата „Силвърстоун“ преди спринтовия уикенд

люис хамилтън беше бърз единствената тренировка гран великобритания
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Люис Хамилтън даде най-добро време в единствената свободна тренировка преди Гран при на Великобритания във Формула 1. Пилотът на Ферари оглави класирането на „Силвърстоун“, оставяйки зад себе си лидера в шампионата Андреа Кими Антонели от Мерцедес и съотборника си Шарл Льоклер.

Седемкратният световен шампион записа най-бърза обиколка за 1:29.260 минути на 5.891-километровото британско трасе. Антонели остана на 0.213 секунди зад него, а Льоклер даде трето време с изоставане от 0.599 секунди.

Четвърти се нареди победителят от последното състезание в Австрия Джордж Ръсел с Мерцедес, който остана на още една десета от съотборника си.

Оскар Пиастри за кратко оглави класирането по време на сесията, но в крайна сметка завърши пети с Макларън, непосредствено пред световния шампион Макс Ферстапен с Ред Бул. Седмо време записа другият пилот на Макларън Ландо Норис, който е действащият победител в Гран при на Великобритания.

Предстоящият състезателен уикенд на „Силвърстоун“ ще се проведе в спринтов формат, което превърна единствената свободна тренировка в ключова възможност за отборите да намерят оптималните настройки на автомобилите си.

#Луис Хамилтън #Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
2
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
4
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
5
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
6
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
5
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Формула 1

Люис Хамилтън спечели спринтовата квалификация на "Силвърстоун“
Люис Хамилтън спечели спринтовата квалификация на "Силвърстоун“
Кими Антонели не се предава в битката за титлата: Огънят в мен още гори Кими Антонели не се предава в битката за титлата: Огънят в мен още гори
Чете се за: 02:47 мин.
Никола Цолов ще има възможност да кара болид от Формула 1 тази есен Никола Цолов ще има възможност да кара болид от Формула 1 тази есен
Чете се за: 01:27 мин.
Джордж Ръсел триумфира в Гран при на Австрия и се върна в битката за световната титла Джордж Ръсел триумфира в Гран при на Австрия и се върна в битката за световната титла
Чете се за: 01:47 мин.
Никола Цолов взе точка от спринта в Австрия след наказание на Рафаел Камара Никола Цолов взе точка от спринта в Австрия след наказание на Рафаел Камара
Чете се за: 02:17 мин.
Джордж Ръсел спечели квалификацията на Формула 1 в Австрия Джордж Ръсел спечели квалификацията на Формула 1 в Австрия
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“ Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ) Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ