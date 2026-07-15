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Гледайте срещите на България от Лигата на нациите в Чикаго по БНТ 3

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България играе с Полша, Китай, САЩ и Франция, а мачовете може да гледате на запис

волейболна лига нациите българия словения галерия
Снимка: startphoto.bg
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Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира участието си в третата седмица от турнира Лигата на нациите с амбицията да намери място на финалите в Нингбо (Китай).

България ще играе мачовете си в Чикаго (САЩ).

Към момента "лъвовете" заемат осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки и са с равен брой точки със седмия в класирането с отбора на Турция. За финалния турнир се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.

Тази вечер от 20:00 ч. б. вр. селекцията на Джанлоренцо Бленджини се изправя срещу действащия европейски шампион Полша.

Събота точно в полунощ б. вр. "лъвовете" ще срещнат отбора на Китай, които ще приемат плейофите и получават директна промоция независимо от позицията им в крайното класиране.

Неделя от 04:00 часа б. вр. България ще срещне домакините от САЩ.

Последният двубой ще бъде срещу олимпийския шампион Франция и ще се проведе в понеделник в полунощ б. вр.

БНТ 3 ще излъчи всички срещи на националния ни отбор на запис.

Програма на предаванията:

16.07., четв., 8:00 ч. България - Полша

18.07., събота, 8:00 ч. България - Китай

19.07., неделя, 8:00 ч. България - САЩ

20.07., понед., 8:00 ч. България - Франция

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