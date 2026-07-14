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България пречупи Чехия и се класира за полуфиналите на европейското до 18 години

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Спорт
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Младите "лъвове" записаха пета поредна победа в турнира и ще спорят за място на финала след категорично 3:0 в Чистерна ди Латина

българия пречупи чехия класира полуфиналите европейското години
Снимка: bgvolleyball.com
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Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години продължава впечатляващото си представяне на европейското първенство в Италия. Воденият от Мирослав Живков състав победи Чехия с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) в Чистерна ди Латина и си осигури място сред четирите най-добри отбора на шампионата.

Това бе пети пореден успех за българските национали в груповата фаза, с който те се утвърдиха на върха във временното класиране на Група 2. В последния си мач България ще се изправи срещу Испания, като крайното класиране ще определи съперника на тима в полуфиналите. В другата група лидер е Полша, а за второто място спорят Словения и домакинът Италия.

Двубоят срещу Чехия започна равностойно, но българите постепенно наложиха волята си. След серия силни сервиси на Милко Багдасаров и резултатна игра на Никола Градинаров в атака, тимът поведе убедително и затвори първия гейм при 25:22 след успешна атака на Кристиян Косев.

Втората част предложи повече трудности за българския състав. Чехите поведоха в началото, но след прекъсване от Мирослав Живков последва серия от пет поредни точки за България при сервис на Косев. Националите удържаха натиска на съперника в края и след сервис в мрежата на чешки състезател спечелиха и втория гейм със същия резултат – 25:22.

България диктуваше темпото и в третата част. Въпреки че Чехия на два пъти се доближи опасно в резултата, младите "лъвове" реагираха отлично в ключовите моменти. Никола Градинаров направи 23:19 с мощна атака, а Адриан Ганев реализира победната точка за 25:23, с която подпечата успеха и класирането за полуфиналите.

Най-резултатен за България беше Никола Градинаров с 14 точки. Адриан Ганев добави 12, а Кристиян Косев завърши с 10 точки. За Чехия Самуел Рак се отличи с 13 точки.

#национален отбор на България до 18 години #европейско първенство по волейбол за младежи до 18 г.

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