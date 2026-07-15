Депутатите приеха на първо четене Бюджет 2026

Четири часа отне на депутатите да приемат държавния бюджет на първо четене. План сметката беше приета с 143 гласа за и 81 против. Основните критики на опозицията бяха свръзани с липсата на реформи и високото ниво на дефицит.

Мартин Димитров, ДБ: "Същинското начало на бюджетната криза е сега, защото започна процедура по свръхдефицит и тези 5,7% са огромен риск, който вие поемате. Като харчите толкова много и наливате 10,1 млрд евро заеми в икономиката - това вдига всички цени и увеличава търсенето."

Според Димитров още има време да бъде спряна бюджетната криза и че в бюджета липсват реформи.

Мартин Димитров, ДБ: "Къде са мащабните оптимизации на разходите, къде са скандалните обществени поръчки,къде е затварянето на кранчетата, болниците да правят търгове, когато харчат нашите средства, колко години трябва да минат, за да се случи?"

От управляващите отговориха.

Тодор Джиков, ПБ: "Това не е същинското начало, а това е закономерния финал на неразумното управление на публичните финанси през последните пет години, именно от сглобката.Днес с този бюджет българският народ ще трябва да изпие горчивата чаша до дъно."

От управляващите определиха свръхдефицитът като жълт флаг.

Красимир Вълчев, ГЕРБ-СДС: "Да приемем че сте заложници на ситуацията, да приемем, че влакът се движи по инерция в коловоза на бюджетната политика от последните години, обаче вие рано или късно трябва да бъдете честни и да кажете ние поемаме по този коловоз. Смятаме, че добрата бюджетна политика е тази, която увеличава фискалното пространство на разходите за развитие, за съжаление това което виждаме, като че вие ще пестите именно от разходи за равитие, тоест ще намалявате дефицита за сметка на разходите за развитие."

Атидже Вели, ДПС: "В частта недостатъци и недомислици ням ада кажа нищо ново, но само ще отбележа че законопроектът не спазва законодателството за публичните финанси и определя твърде висок неясно как изчислен дефицит. Нереалистично е капиталовите разходи да са в размер на 10 млрд. евро без да включват политики и реформи."

Димо Дренчев, Възраждане: "Няма победа постигната по пътя на най-малкото съпротивление, имам чувството, че това правителство тръгна по този път. Много заявки давате за Бюджет 2027 дано да ги изпълните, защото България има нужда това нещо да се промени. Иначе аз ще се присъединя към мнението на фискалния съвет, че заложения дефицит освен че е незаконен, той всъщност е нереалистичен, очаквам реалният бвп на българия да е по висок."

Бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев се опита да опровергае оставането наследство.

Асен Василев, ПП: "Дали могат да се правят публични финанси, могат, въпросът е дали искате да се погрижите за българските граждани с един минимален социален пакет, който ще струва 300-400 милиона и ще им помогне да минат през кризата по-лесно, същото и за българските фирми или искате 4 млрд. да останат за непрозрачно харчене."

В зала бюджетът беше защитен от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Проектът на закон за 2026 година понася най-сериозна критика заради размера на заложения дефицит. Този свръхдефицит обаче има своята предистория. С нея не се оправдаваме, а посочваме причините довели ни дотук.Преди ние да заговорим за причините довели до дефицита в бюджета, една част от вас удобно мълчеше за скрития дефицит. Бюджетите от 2024 година насам са страсали от свръхдефицит и вие които ни критикувате днес сте наясно с това заради натискът който се е упражнявал върху разходната част на предишните бюджети по линия на недостиг на ресурс. В този бюджет въпреки всички обвинения за липса на размах всъщност има амбиция и смелост."

Снимки: Десислава Кулелиева