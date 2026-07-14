Радостин Стойчев остава в Халкбанк Анкара

Българският специалист Радостин Стойчев ще остане начело на турския Халкбанк Анкара и през новия сезон, съобщиха от клуба.

"Радостин Стойчев, който беше старши треньор на нашия отбор през миналия сезон, ще продължи да ръководи синьо-белия отбор и през новия сезон. Стойчев, който продължава работата си в съответствие със преструктурирането на състава преди новия сезон, ще подготви отбора ни за нови цели заедно с нашия технически екип и играчи. Пожелаваме успех на нашия старши треньор Радостин Стойчев през новия сезон", написаха от Халкбанк на официалната си страница.

В последните дни стана ясно, че ветеранът Матей Казийски също ще остане още година в Халкбанк, където бе привлечен и родният национал Денислав Бърдаров, който в момента се готви с тима на селекционера Джанлоренцо Бленджини за третата седмица на Лигата на нациите в Чикаго.