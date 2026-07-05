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Льоклер с първа победа във Формула 1 от близо две години

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Спорт
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Джордж Ръсел изведе Мерцедес до втората позиция, а рекордьорът по победи на "Силвърстоун" Люис Хамилтън направи двоен подиум за Ферари.

Шарл Льоклер
Снимка: БГНЕС
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Пилотът на Ферари Шарл Льоклер спечели първата си победа във Формула 1 от почти две години насам, след като се възползва от механичен проблем на Андреа Кими Антонели в състезанието за Голямата награда на Великобритания. Джордж Ръсел изведе Мерцедес до втората позиция, а рекордьорът по победи на "Силвърстоун" Люис Хамилтън направи двоен подиум за Ферари.

Кими Антонели направи неочаквано слаб старт на състезанието и още на правата бе изпреварен от болидите на Ферари, а Льоклер защити началната си позиция и поведе пред Хамилтън. Италианският пилот на Мерцедес остана трети пред съотборника си Ръсел, който удържа свирепите атаки на двата болида на Ред Бул зад себе си.

Ландо Норис остана седми, а зад него съотборникът му Оскар Пиастри получи удар от гумата на Лиъм Лоусън и счупи предно крило, което го принуди да направи дълъг бокс още във втората обиколка.

Преднината на Льоклер стана над две секунди до седмата обиколка, но проблемите за Хамилтън тепърва започваха. Деветкратният победител на "Силвърстоун" бе наказан от стюардите заради движение преди светофара и трябваше да изчака допълнителни пет секунди в първия си бокс, а освен това той бе изпреварен от Антонели в 11-ата обиколка и се смъкна до трето място.

Класирането се разбърка след спиранията, като Антонели опита да извлече максимума от гумите със среднотвърда смес и остана на пистата до края на 36-ата обиколка. Той се завърна втори със 7.7 секунди зад Шарл Льоклер и реалната надпревара за първото място започна точно в този момент. Зад тях се заформи дуел за третото място между Хамилтън и Макс Верстапен при пасив за нидерландеца, но и по-нови гуми от втори бокс зад автомобил на сигурността.

Антонели бързо постави най-добра обиколка и се доближи на 5 секунди зад Льоклер в 39-ата обиколка, но стратегията на Мерцедес се срина само три по-късно. Италианецът получи повреда в окачването и направи два бокса. Това го изпрати в подножието на десетката, а наказание го извади от нея в крайното подреждане.

Проблемите на Антонели оставиха Льоклер самичък на първото място и той летеше към първата си победа от 20 октомври 2024, но Макс Ферстапен катастрофира пет обиколки преди края и влезе кола за сигурност. Пилотите на Ферари направиха моментално нов бокс и докато Льоклер остана първи, Хамилтън се върна зад Ръсел с надежди за атака с нови гуми.

До подобно нещо обаче изобщо не се стигна, след като първоначално рейс контролът обяви свободна последна обиколка, но автомобилът на сигурността така и не се прибра. Така Льоклер завърши първи пред Ръсел, Хамилтън остана трети, а шампионът и миналогодишен победител Ландо Норис завърши на четвърта позиция.

Антонели завърши 16-и и остана със 179 точки в класирането, а Ръсел вече е със 154, въпреки изключително трудния уикенд на "Силвърстоун". Хамилтън е трети със 147 точки.

#Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел #Ландо Норис #Шарл Льоклер #Макс Верстапен #Люис Хамилтън

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