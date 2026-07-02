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Кими Антонели не се предава в битката за титлата: Огънят в мен още гори

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Спорт
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Пилотът на Мерцедес остава уверен в шансовете си въпреки стопената преднина пред Джордж Ръсел преди Гран при на Великобритания

Кими Антонели не се предава в битката за титлата: Огънят в мен още гори
Снимка: AP Photo
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Пилотът на Мерцедес Кими Антонели е категоричен, че остава в отлична позиция в битката за световната титла във Формула 1, въпреки че съотборникът му Джордж Ръсел значително намали изоставането си в последните два старта.

Лидерът в шампионата видя как авансът му от 68 точки се стопи до 40 след отпадането в Гран при на Испания и третото място в Австрия, където именно Ръсел триумфира.

"Да, разбира се, че в мен още гори голям огън, защото последните две състезания не се развиха така, както заслужавахме с оглед на темпото, което имахме. В Барселона всичко вървеше добре до техническия проблем, а в Австрия се чувствах отлично в автомобила“, заяви италианецът.

18-годишният пилот призна, че сам е допуснал грешки в квалификацията на „Ред Бул Ринг“, които са го лишили от възможността да се бори за победата.

"Не извлякох максимума от колата и гумите, а жълтите флагове също ми попречиха. Загубих много още в първите две обиколки на състезанието, а след това имах проблеми със спирачките. Без тях щях да се боря за победата или поне за второто място“, допълни Антонели.

Преди предстоящия спринтов уикенд на „Силвърстоун“ младият италианец е уверен, че Мерцедес ще бъде сред водещите отбори.

"Много се вълнувам. Това е един от най-хубавите уикенди през сезона и атмосферата тук винаги е невероятна. Надявам се да направим силно състезание. Разполагаме с много добър автомобил, макар че очакваме сериозна конкуренция от Ред Бул, Макларън и Ферари“, каза още лидерът в генералното класиране.

От своя страна Джордж Ръсел пристига на домашното си Гран при след победата в Австрия и заяви, че никога досега през сезона не се е чувствал толкова уверен.

"През последните седмици научих много за това какво ми е необходимо от автомобила и как трябва да променя стила си на пилотиране. Победата в Австрия показа, че сме направили голяма крачка напред. Сега имам повече увереност от всякога през този сезон и усещам, че разполагам с повече инструменти, за да извлека максимума от колата“, коментира британецът.

#Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

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