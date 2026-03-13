Ръководството на Кампос: Цолов кара като топ пилот

Адриан Кампос-младши похвали българина след победата му във Формула 2 в Мелбърн

Шефът на Кампос Рейсинг Адриан Кампос-младши засипа с похвали българския пилот Никола Цолов, след победата му в основното състезание от първия кръг на сезона във Формула 2 в Мелбърн.

Българинът триумфира на пистата „Албърт Парк“, след като стартира от пета позиция, излезе начело още в третата обиколка и успя да удържи атаките на Рафаел Камара. Цолов се справи и с два рестарта зад кола за сигурност, за да стигне до първия си успех във Формула 2 и да оглави генералното класиране.

След края на състезанието ръководителят на испанския тим не скри задоволството си от представянето на българина.

"Беше много, много добър уикенд. Още в събота имаше знаци, че можем да сме силни, а в неделя е страхотно да спечелим с Никола. Това е и своеобразно изкупление след спринта, защото тогава не беше неговият ден. В основното състезание той караше като топ пилот - не можеш да искаш повече от него“, заяви Кампос пред официалния сайт на Формула 2.

Испанският отбор имаше силен старт на сезона, след като вторият му пилот Ноел Леон също се качи на подиума, завършвайки втори в спринтовото състезание. Кампос обаче призна, че в основната надпревара мексиканецът е имал труден старт, който е компрометирал представянето му.

"Ноел се озова в мелето още в първата обиколка и това повлия на цялото му състезание. Но ако погледнем как кара в събота, се вижда, че има огромен потенциал. Сигурен съм, че това няма да е последният му подиум“, добави ръководителят на тима.

Любопитното е, че подиумът в Мелбърн беше изцяло съставен от пилоти дебютанти във Формула 2 – до Цолов се наредиха Рафаел Камара и Лоренс ван Хьопен, което според Кампос е доказателство за силното поколение, дошло от Формула 3.

"Идва много силно поколение. Вероятно ще виждаме още много дебютанти да печелят състезания през сезона и за щастие двама от тях са в нашия отбор“, каза още той.

Победата на Цолов означава, че Кампос Рейсинг печели последните две неделни състезания на „Албърт Парк“, след като през 2024 година успехът беше за Исак Хаджар.

