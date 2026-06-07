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Марк Маркес се пребори за успеха в Гран при на Унгария

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Спорт
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Шампионът в клас MotoGP направи страхотно каране.

Марк Маркес се пребори за успеха в Гран при на Унгария
Снимка: БТА
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Шампионът Марк Маркес (Ducati Lenovo Team) направи страхотно каране и се пребори за успеха в основното състезание за Голямата награда на Унгария в клас MotoGP - осми кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Испанецът се превърна в едва третият пилот в историята, който достига до 100 Гран при победи във всички класове след Джакомо Агостити (122) и Валентино Роси (115). Триумфът бе и първи за Маркес в основна надпревара в MotoGP от 266 дни насам и втора поредна в Унгария.

33-годишният пилот завърши 26-те обиколки на "Балатон Парк" за 42:55.325 минути. Той изпревари в здрава битка сънародника си Педро Акоста (Red Bull KTM Factory Racing) с 1.343 секунди. На трето място се класира италианския съоборник на Марк Маркес Франческо Баная, който бе с 11.632 секунди по-бавен.

Надпреварата бе белязана от масово падане в началото, при което няколко състезатели бяха засегнати, сред които лидерът в шампионата Марко Бедзеки (Италия, Aprilia Racing) и испанецът Хорхе Мартин също от тима на Aprilia Racing.

Бедзеки е начело със 180 точки, следван от Мартин със 160, а трети е италианецът Фабио Ди Джанантонио от отбора на Pertamina Enduro VR46 Racing Team със 138 точки. Марк Маркес се нарежда на пето място със 108 точки след Акоста, който събра 132.

Испанецът Мануел Гонсалес (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ликува в надпреварата в клас Мото 2. Лидерът в генералното класиране измина 22-те обиколки за 37:10.278 минути, оставяйки зад себе си чеха Филип Салач и съотборника си Сена Сена Аджиус. За Гонсалес победата беше трета поредна и общо четвърта за сезона.

Пилотът на OnlyFans American Racing Team Салач завърши на 1.552 секунди след Гонсалес, като за първи път влезе в топ 3 от 2024 година насам, докато Аджиус остана на 3.925 секунди на третата позиция, записвайки трети подиум за 2026-а.

Мануел Гонсалес оглавява подреждането при пилотите със 154.5 точки, пред испанеца Исан Гевара (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) със 105 и италианеца Челестино Виети от MB Conveyors SpeedRS Team със 102 точки. Гевара и Виети бяха съответно шести и седми днес.

Испанец триумфира и в по-ниския клас Мото 3 на "Балатон Парк". Пилотът на CFMOTO Gaviota Aspar Team Максимо Килес, който води в шампионата, беше най-бърз в 20-те обиколки на надпреврата, записвайки 33:39.745 минути, за да заслужи първото място. Килес потвърди настоящата си доминация в Мото 3 с петия си успех за сезона.

Втори остана Давид Аламанса (Испания, Liqui Moly Dynavolt Intact GP), финиширал на 3.147 секунди след Килес, а трети се нареди друг испанец - Алваро Карпе от Red Bull KTM Ajo, с изоставане от 7.037 секунди.

Максимо Килес увелечи преднината си в генералното класиране, събирайки 170 точки. Следват Карпе със 111 и Марко Морели (Аржентина, CFMOTO Gaviota Aspar Team) със 77, само с точка пред Алманса. Морели завърши седми в унгарската Гран при.

Следващият кръг от шампионата предстои в Чехия между 19 и 21 юни.

#Moto GP 2026 #Дукати Леново #Гран При на Унгария #Марк Маркес

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