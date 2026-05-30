Хорхе Мартин постави рекорд за скорост преди квалификацията в Муджело

Хорхе Мартин записа историческо постижение преди квалификацията за Гран при на Италия в MotoGP. Испанският пилот достигна 368,6 км/ч на пистата "Муджело“, с което подобри рекорда за най-висока максимална скорост с мотоциклет от кралския клас.

Мартин успя да се класира директно за втората част на квалификацията, въпреки че призна, че високите температури са му създали сериозни физически затруднения.

В центъра на вниманието е и завръщането на Марк Маркес. Деветкратният световен шампион се върна на пистата само две седмици след операция на крака и рамото, като също си осигури място в Q2. Испанецът призна, че е поел риск, но подчерта, че не е усещал изтръпване в дясната ръка.