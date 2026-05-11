Марк Маркeс премина през две операции

Настоящият шампион по мотоциклетизъм в клас MotoGP Марк Маркес претърпя две операции в клиника в Мадрид след катастрофата си в спринтовото състезание на Гран При на Франция в Льо Ман.

Испанецът счупи метатарзална кост на ходилото на десния си крак при катастрофа в предпоследната обиколка на спринта, докато беше седми. Хирурзите извършиха също и планирана операция на рамото, която беше отложена оттогава. Те отстраниха два винта и костен фрагмент от процедура през декември 2019 година.

От отбора му Дукати потвърди, че Маркес ще пропусне Гран При на Каталуния.

„Той ще остане в болницата през нощта и ще се върне у дома утре, за да започне рехабилитацията си. Напредъкът му през следващите седмици ще определи датата на завръщането му“, се казва в изявление на отбора. Следващият възможен етап е Гран При на Италия на 29 май.