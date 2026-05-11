Мирослав Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите на европейското по спортна стрелба

Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия.

Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шесто място в крайното подреждане, като остана на точка от битката за бронза и на две от финала, който определи шампиона.

Другият български екип Адиел Илиева и Стоян Пушков остана на десето място с 569 точки в първата квалификация.

Златото е за чешкия отбор, който във финала победи Азербайджан с 13:5. В малкия финал Турция спечели срещу Словакия с 13:7.