Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Втора етапна победа за Пол Мание
Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над 400 души

Целта на визитата е засилване на икономическите връзки между двете страни

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Белгийската кралица Матилда пристигна днес в Истанбул начело на икономическа делегация на високо равнище, чиято цел е да подсили търговските и инвестиционните връзки между Брюксел и Анкара, съобщава Анадолската агенция.

Делегацията беше посрещната на летище "Истанбул" от турския министър на семейството и социалните услуги Махинур Гьокташ и други официални представители.

Делегацията включва белгийския вицепремиер и министър на външните работи Максим Прево, министъра на отбраната Тео Франкен, който отговаря също така и за външната търговия, както и 428 представители на частния сектор.

Очаква се посещението, което ще продължи до 14 май, да бъде фокусирано върху инвестиционните и бизнес възможности в ключови сектори като енергетиката, отбранителната промишленост, авиацията, логистиката, здравеопазването, банковия сектор, технологиите и дигитализацията.

По време на визитата е планиран и Турско-белгийски бизнес форум, като се предвижда също така подписването на междуправителствени споразумения в областта на отбраната, авиацията и социалната сигурност.

Участващите в делегацията белгийски министри се очаква да се срещнат със своите турски колеги, като са планирани и срещи с представители на обществения и частен сектор в Истанбул и Анкара.

Обемът на двустранната търговия между Турция и Белгия достигна 9,2 млрд. долара през 2025 г., от които 5 млрд. долара са турски износ, а 4,2 млрд. долара – внос.

Белгийските инвестиции в Турция възлизат на 9,3 млрд. долара между 2002 г. и януари 2026 г., докато турските инвестиции в Белгия възлизат на 490 млн. долара през същия период.

Около 300 000 турски граждани, живеещи в Белгия, служат като важен мост между двете страни и дават значителен принос за икономическия и социалния живот на Белгия, отбелязва агенцията.

