Българските национали по борба останаха извън полуфиналите на старта на европейското първенство до 17 г. в Самоков

Първите български национали на европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години започнаха с две победи и пет поражения. Те не достигнаха до полуфиналите в класическия стил и чакат евентуални репешажи на турнира, стартиращ днес в Самоков.

Първата победа записа абсолютният дебютант на кадети Борис Крумов, който се наложи с 11:4 срещу гърка Стефанос Мемцас в квалификациите на 48 кг. Българският национал загуби с 0:9 срещу арменеца Арарат Аветисян на четвъртфиналите и ще чака втори шанс на репешаж.

Втората победа бе за Антоан Цветанов, който спечели с 9:0 срещу естонеца Терьон Вертну в квалификациите на 65 кг, но загуби на осминафинал срещу азербайджанеца Орхан Хабибли с 1:7. Цветанов също ще се надява съперникът му да достигне до финал, за да го изтегли на репешаж за бронз.

Андрей Данаилов загуби с 0:8 на осминафиналите на 55 кг срещу турчина Барис Шойлу, но и той е пълен дебютант при кадетите. На 80 кг Иса Тахсинов отстъпи с 0:8 на турчина Абдулхалик Бал, който отпадна на осминафиналите и българинът бе елиминиран. Емилиян Пашов пък загуби с 0:8 срещу белорусина Яхор Савич на 110 кг.