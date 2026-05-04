Ръководството на БФ Борба проведе работна среща с Димитър Илиев

Сред присъстващите бе и президентът на федерацията Станка Zlateva.

Ръководството на Българска федерация по борба проведе работна среща със служебния спортен министър доц. Димитър Илиев и служебния заместник-министър проф. Даниела Дашева, в която основен акцент бе държавното финансиране на клубовете в цялата страна, съобщават от организацията.

"Ръководството на Българската федерация по борба (БФ Борба) проведе работна среща в Министерството на младежта и спорта (ММС) по покана на служебния министър доц. Димитър Илиев и на служебния заместник-министър проф. Даниела Дашева.

От страна на БФ Борба в срещата участваха председателят Станка Златева, заместник-председателят Кирил Вътев, генералният секретар Белчо Горанов и старши треньорът на националния отбор по класическа борба Стефан Тошев.

По време на разговора бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на борбата в България. Основен акцент бе поставен върху гарантиране на държавното финансиране за клубовете по борба в цялата страна, което е сред водещите приоритети на Станка Златева и екипа й като ръководители на федерацията. Г-жа Златева подчерта значението на устойчивата подкрепа за клубната мрежа в България като основа за изграждането на бъдещите български национали и постигането на високи спортни резултати на Олимпийски игри и на световни и европейски шампионати.

Специално внимание бе отделено на организацията на европейските първенства по борба, на които България ще бъде домакин до края на месеца в Арена Самоков:
* Европейско първенство за кадети (U17): 11–17 май 2026 г.
* Европейско първенство за момчета и момичета (U15): 20–24 май 2026 г.

Организатор на шампионатите е БФ Борба съвместно с Международната федерация по борба (UWW) и с подкрепата на ММС.

По време на работната среща бяха разгледани и аспектите по подготовката, логистиката и международната координация, необходими за успешното провеждане на шампионатите.

В рамките на разговора бе направен и анализ на представянето на националните отбори на наскоро завършилото Европейско първенство по борба 2026 в Тирана. България завърши с впечатляващо представяне, спечелвайки общо 6 медала и заемайки четвърто място в класирането по отличия. Активът на националите включва 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала.

Министър Илиев и зам.-министър Дашева поздравиха председателя Станка Златева и ръководството на федерацията за постигнатите успехи и спечелените отличия, като изразиха подкрепа за бъдещите инициативи и развитието на спорта.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от продължаване на активния диалог и сътрудничество с цел устойчиво развитие на българската борба и достойно представяне на международната сцена", пишат от БФ Борба.

