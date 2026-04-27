България сред водещите сили в eвропейската борба с четвърто място по медали в Тирана

България завърши на престижното четвърто място в класирането по медали на Европейското първенство по борба в Тирана, след като в последния ден Ахмед Батаев донесе сребро в категория до 92 кг свободен стил.

Така националният отбор приключи шампионата с общо шест отличия - злато за Кирил Милов, сребърни медали за Ахмед Батаев и Семен Новиков, както и бронзови за Стефан Григоров, Биляна Дудова и Ахмед Магамаев.

Шампион в подреждането по медали стана отборът на Украйна с впечатляващите шест златни отличия, всички спечелени в женската борба. Второто място зае Азербайджан, който остана само на титла зад лидера, въпреки силното си представяне във финалите в последния ден. На трета позиция се нареди Турция с две златни отличия.

В решителните схватки Азербайджан записа ключови успехи чрез Гиорги Мешвилдишвили при най-тежките и Али Цокаев, който победи Батаев във финала на 92 кг. Тимът обаче не успя да стигне до върха след загуби в по-леките категории.

При най-леките Зявур Угуев донесе още едно злато за неутралните състезатели от Русия и Беларус, които обаче не участват в официалното класиране по медали.

Полша остана пета, непосредствено зад България, а Армения допълни челната шестица. С по една титла от шампионата си тръгнаха още Румъния, Словакия, Дания, Норвегия и Сърбия.