Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта

Един от най-великите действащи борци в свободния стил – Абдулрашид Садулаев, даде кратко интервю пред камерата на БНТ, в което коментира представянето си на европейското първенство, мотивацията си и бъдещите цели.

Дагестанецът, известен с прозвището "Руския танк“, не скри удовлетворението си от спечелената шеста европейска титла, но подчерта, че пътят до нея не е бил лесен.

"Благодаря за поздравленията. Тази шеста титла дойде с много усилия. Можех да имам и повече, но по причини извън мен не винаги съм имал възможност да участвам. Дойдох подготвен, мотивиран и постигнах това, за което бях тук“, заяви Садулаев.

Олимпийският шампион коментира и завръщането си на голямата сцена, като подчерта, че не го възприема като ново начало.

"Това е по-скоро продължение. Началото беше преди много време – още през 2014 година, когато спечелих първата си титла. Сега просто продължавам по своя път“, допълни той.

На въпрос откъде черпи мотивация, въпреки множеството отличия в кариерата си, Садулаев бе категоричен:

"Имам шест европейски и шест световни титли, но искам да продължа да пиша историята на спорта. Спортът е за рекорди и това ме мотивира да вървя напред.“

В края на интервюто той изрази надежда да бъде в най-добрата си форма за предстоящото световно първенство по-късно през годината и отправи специални пожелания към българските зрители.

"Пожелавам на българския народ здраве и благополучие“, каза още Садулаев.

