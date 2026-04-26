Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение

Вълна от подкрепа за американския президент от световните лидери след днешния опит за покушение. Ето кой се изказа в подкрепа на Белия дом.

Няма място за насилие в политиката - така председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира нападението. Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц също изразиха солидарност с Тръмп.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Днешното въоръжено нападение срещу президента на Съединените щати е неприемливо. Насилието няма място в демокрацията. Доналд Тръмп има моята пълна подкрепа."

Британският премиер Киър Стармър каза, че е шокиран, а от Бъкингамския дворец съобщиха, че ще обсъдят ситуацията с американските официални представители, за да се прецени риска за планираната четиридневна визита на крал Чарлз III.

Британският крал и кралица планираха посещение в Белия дом утре - първата визита на британски монарх в Съединените щати от 2007-ма година насам, която аналитици описват като възможност за стопляне на отношенията.

А позицията на близкоизточния съюзник на Вашингтон - "Израел стои рамо до рамо със Съединените щати и Тръмп".

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Жена ми и аз сме шокиране да чуем за поредния опит за покушение на Доналд Тръмп и съпругата му. Щастливи сме, че те и другите членове на кабинета са в безопасност. Няма място за насилие - срещу политически лидери и срещу когото и да било."

Италианският премиер Джорджа Мелони, която е приемана за топлата връзка между Европа и Вашингтон изрази "пълна солидарност и дълбока симпатия" с американския президент и първата дама и добави, че "няма да позволи на фанатици да тровят форумите за свободен дебат".

Засега от Кремъл запазват мълчание.