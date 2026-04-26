Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение

Вълна от подкрепа за американския президент от световните лидери след днешния опит за покушение. Ето кой се изказа в подкрепа на Белия дом.

Няма място за насилие в политиката - така председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира нападението. Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц също изразиха солидарност с Тръмп.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Днешното въоръжено нападение срещу президента на Съединените щати е неприемливо. Насилието няма място в демокрацията. Доналд Тръмп има моята пълна подкрепа."

Британският премиер Киър Стармър каза, че е шокиран, а от Бъкингамския дворец съобщиха, че ще обсъдят ситуацията с американските официални представители, за да се прецени риска за планираната четиридневна визита на крал Чарлз III.

Британският крал и кралица планираха посещение в Белия дом утре - първата визита на британски монарх в Съединените щати от 2007-ма година насам, която аналитици описват като възможност за стопляне на отношенията.

А позицията на близкоизточния съюзник на Вашингтон - "Израел стои рамо до рамо със Съединените щати и Тръмп".

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Жена ми и аз сме шокиране да чуем за поредния опит за покушение на Доналд Тръмп и съпругата му. Щастливи сме, че те и другите членове на кабинета са в безопасност. Няма място за насилие - срещу политически лидери и срещу когото и да било."

Италианският премиер Джорджа Мелони, която е приемана за топлата връзка между Европа и Вашингтон изрази "пълна солидарност и дълбока симпатия" с американския президент и първата дама и добави, че "няма да позволи на фанатици да тровят форумите за свободен дебат".

Засега от Кремъл запазват мълчание.

ТОП 24

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
1
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
3
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
4
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
5
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
6
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Близък изток

В Сирия започва първия процес срещу служители, свързани с бившия президент Башар Асад
В Сирия започва първия процес срещу служители, свързани с бившия президент Башар Асад
Ще преговарят ли САЩ и Иран след отмененото пътуване на американските представители? Ще преговарят ли САЩ и Иран след отмененото пътуване на американските представители?
Чете се за: 00:55 мин.
Иранският президент призова съгражданите си да намалят ползваната електроенергия Иранският президент призова съгражданите си да намалят ползваната електроенергия
Чете се за: 01:30 мин.
Израел съобщи за 15 убити бойци на Хизбула при удари срещу Ливан Израел съобщи за 15 убити бойци на Хизбула при удари срещу Ливан
Чете се за: 00:47 мин.
Тръмп отмени преговорите между САЩ и Иран, но няма да има нови удари Тръмп отмени преговорите между САЩ и Иран, но няма да има нови удари
Чете се за: 03:40 мин.
Избори в Палестина: Днес гласуват за местна власт Избори в Палестина: Днес гласуват за местна власт
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита за покушение
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Всеки трети българин страда от някаква алергия
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
