Българската школа по вдигане на тежести продължава да бъде символ на успех и високи постижения, а традициите в този спорт са резултат от години труд, дисциплина и последователност. Това заяви новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев в предаването „Зала на славата“.

Легендарният щангист се върна назад към началото на своя път, като подчерта значението на спортното училище за изграждането му като състезател и човек.

"Това е училище, което има повече медали от всяко друго в света. Всеки път, когато се връщам там, усещам вълнение. Като млад не го осъзнавах, но сега тази атмосфера носи огромна тежест и отговорност“, сподели той.

Златев разказа и за първите си стъпки в спорта, които започват с тежка селекция и сериозни изпитания.

"Имаше над 100 кандидати за едва 12 места. Минавахме през различни тестове – бягане, скачане, плуване. Това беше първият момент, в който разбрах какво означава конкуренция“, каза още той.

По думите му строгият режим в спортното училище е изградил у него качества, които по-късно се оказват решаващи за успехите му на най-високо ниво.

"От 6:30 сутринта до късно вечер всичко беше подчинено на тренировките. Това създава автоматичен механизъм за дисциплина, ред и постоянство. Когато имаш такава основа, нагоре става по-лесно“, обясни Златев.

Олимпийският шампион акцентира и върху ролята на легендарния треньор Иван Абаджиев, под чието ръководство достига върха.

Въпреки трудностите, българската школа остава водеща в света, категоричен е новият президент на федерацията.

"Нашата система беше най-добрата. Днес спортът се развива с нови технологии и методи, но основата остава същата – труд, дисциплина и отдаденост“, подчерта Златев.

В заключение той изрази увереност, че българските щанги имат бъдеще и ще продължат да създават шампиони.

„Човешките възможности нямат граници. Важно е да следваме правилния път и да развиваме таланта, с който разполагаме“, завърши Асен Златев.

