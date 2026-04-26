БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Икономисти и синдикати: Потребители и бизнес имат нужда от помощ заради цените на горивата и храните

Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

По думите им промяната на данъчната система у нас е неизбежна

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Потребителите и бизнесът имат нужда от помощ, за да се справят с увеличените цени на горивата и храните. Това коментираха в "Денят започва с Георги Любенов", президентът на КНСБ Пламен Димитров и икономистът Румен Гълъбинов. По думите им промяната на данъчната система у нас е неизбежна не само по отношение на подоходните данъци, но също така и на ДДС. Според синдикатите са нужди допълнителни мерки за подпомагане на хората заради увеличените цени у нас.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "На първо място бих сложил градския транспорт и междуселищния. Там трябва да има според мен целева подкрепа, за да може всички превозни документи да запазят и да върнат цената, защото някой се увеличиха в края на краищата."

Димитров коментира и цената на малката потребителска кошница, която тази седмица се движи в диапазона 58 - 59 евро.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Аз смятам, че въпреки всичко малката кошница на потребление, където са предимно храни, трябва да бъде осветена по цялата търговска и производствена верига и да бъдат лимитирани надценките. Първата възможност за такава помощ обаче може да има само след приемане на план сметката."

Румен Гълъбинов, икономист: "Освен с усвояване на пари от фискалния резерв, където имаме бели пари за черни дни, трябва да се приеме и нов лимит за дълга."

Справка показва, че бензинът у нас е поевтинял с един евроцент, но цената на дизела и автогаза остава на високи нива. Според синдикатите обаче проверката досега е показала, че надценката в цените на горивата не е висока.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Производителят всъщност я държи минимална, определяйки цената на бензиностанциите си и давайки съответно пазарния тон."

Димитров отново повдига идеята за преминаване към прогресивно данъчно облагане, а Гълъбинов настоява за намаляване на ДДС за определени сектори.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Преразглеждането на данъчно осигурителния модел, не вдигането, а преразглеждането, за някой това ще е вдигане, за някой намаляване, е на дневен ред."

Според президента на Конфедерацията служебният финансов министър трябва да обясни и защо са изхарчени 2 млрд. евро повече в сравнение с миналата година без да има държавен бюджет.

#от помощ #имат нужда #потребителите #бизнес

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
2
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
3
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
4
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс
6
24 души се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Общество

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване
Потребителската кошница стигна 59 евро Потребителската кошница стигна 59 евро
Чете се за: 00:55 мин.
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
Чете се за: 00:25 мин.
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция" Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
Чете се за: 01:32 мин.
Започва пожароопасният сезон у нас Започва пожароопасният сезон у нас
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Планински спасители помогнали на парапланерист, заплел се в дърво
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ