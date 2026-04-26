Икономисти и синдикати: Потребители и бизнес имат нужда от помощ заради цените на горивата и храните

Потребителите и бизнесът имат нужда от помощ, за да се справят с увеличените цени на горивата и храните. Това коментираха в "Денят започва с Георги Любенов", президентът на КНСБ Пламен Димитров и икономистът Румен Гълъбинов. По думите им промяната на данъчната система у нас е неизбежна не само по отношение на подоходните данъци, но също така и на ДДС. Според синдикатите са нужди допълнителни мерки за подпомагане на хората заради увеличените цени у нас.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "На първо място бих сложил градския транспорт и междуселищния. Там трябва да има според мен целева подкрепа, за да може всички превозни документи да запазят и да върнат цената, защото някой се увеличиха в края на краищата."

Димитров коментира и цената на малката потребителска кошница, която тази седмица се движи в диапазона 58 - 59 евро.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Аз смятам, че въпреки всичко малката кошница на потребление, където са предимно храни, трябва да бъде осветена по цялата търговска и производствена верига и да бъдат лимитирани надценките. Първата възможност за такава помощ обаче може да има само след приемане на план сметката." Румен Гълъбинов, икономист: "Освен с усвояване на пари от фискалния резерв, където имаме бели пари за черни дни, трябва да се приеме и нов лимит за дълга."

Справка показва, че бензинът у нас е поевтинял с един евроцент, но цената на дизела и автогаза остава на високи нива. Според синдикатите обаче проверката досега е показала, че надценката в цените на горивата не е висока.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Производителят всъщност я държи минимална, определяйки цената на бензиностанциите си и давайки съответно пазарния тон."

Димитров отново повдига идеята за преминаване към прогресивно данъчно облагане, а Гълъбинов настоява за намаляване на ДДС за определени сектори.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Преразглеждането на данъчно осигурителния модел, не вдигането, а преразглеждането, за някой това ще е вдигане, за някой намаляване, е на дневен ред."

Според президента на Конфедерацията служебният финансов министър трябва да обясни и защо са изхарчени 2 млрд. евро повече в сравнение с миналата година без да има държавен бюджет.