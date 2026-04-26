Потребителската кошница стигна 59 евро

През тази седмица потребителската кошница достигна до цена 59 евро, показват данните на Държавната комисия за стокови борси и тържища.

С над 12% поскъпват картофите за седмица, по-сериозно увеличение има още при зелената салата, червените чушки и ориза.

С над 20 на сто цената на краставиците е по-ниска, а с над 19 - на доматите. Намаление има на цените на едро на тиквичките и прясното мляко.

През седмицата най-евтино килограм захар се продаваше в Добрич, а най-скъпо в Пловдив. Сериозно вариране имаше в цените на кашкавала и каймата. Докато Кашкавал тип Витоша в София можеше да се намери за под 6 евро, в Пловдив цената му достигаше почти 13 евро.