Ще преговарят ли САЩ и Иран след отмененото пътуване на американските представители?

САЩ са задържали кораб, който се опитал да мине през американската блокада на Ормузкия проток.



Според централното военно командване плавателният съд е бил част от сенчеста флотилия, която транспортира ирански петролни продукти към чуждестранни пазари. Продължава да не е ясно какво се случва около преговорите между САЩ и Иран. Късно снощи планираното пътуване на американските специални пратеници на Пакистан, който е основен посредник в диалога, беше отменено. В Исламабад беше иранският външен министър Абас Арагчи, който обаче разговаря само с пакистанските лидери. По думите му, Техеран иска да види дали Вашингтон е „наистина сериозен" в търсенето на дипломатическо решение.