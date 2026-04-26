Калоян Марчев в предаването "Аз съм"

Калоян Марчев е на 16 години и е възпитаник на баскетболната школа на ЦСКА. Като малък тренира тенис, но избира да продължи с баскетбола, защото е отборен спорт.

Днес Калоян следва мечтата си, да играе в САЩ. Шампион е с ЦСКА U16 и доскоро бе един от лидерите на отбора.

Казва, че не може да си представи и един ден без баскетбол, защото той е любовта на живота му.

"Първоначално играех тенис на корт и се занимавах на професионално ниво. Ставал съм даже републикански шампион. След това започнах да се привързвам към баскетбола. Тенисът е индивидуален спорт, докато в баскетбола разполагаш с отбор. Доволен съм, че с повечето от момчетата успях да изградя доста добро приятелство и това е основната причина да избера баскетбола", започна Калоян.

"Много се радвам на подкрепата отстрани от пейката, когато е напечен мачът, те допринасят за твоето спокойствие, надъхват те определено много. И също съм много благодарен на моите родители, които идват на почти всеки мач да ме подкрепят. И много обичам да ги радвам и да правя добри отигравания пред тях, и пред останалата публика, и пред треньорите", сподели той.

"Миналата година на републиканското с Ахилеас Зикас, предишният ми треньор, на когото съм много благодарен, защото той ми беше първият треньор и основно той е допринесъл за това, което мога до ден днешен, на финала ни с БУБА на републиканското, беше определено наистина много як мач с много хора, напрежение, и всеки един момент беше наистина много важен, всяко едно решение, и накрая победата беше наистина много сладка и значима, и съкровена за мен и до ден днешен", разказа Калоян.

"Играя на двойка-тройка, крило. Смятам, че съм комплексен играч, мога да допринасям по множество начини на игрището, мога и да пазя добре. Това преди ми беше проблем със защитата, но в изминалата година напреднах определено в защита и всеки ден работя над стрелбата, дрибъл, защото се стремя да ставам по-добър с всеки изминал ден", разкри той.

Кое обаче му доставя най-голямо удоволствие с топката:

"Едно от най-готините и приятни чувства е когато примерно успееш да направиш някаква забивка в мач, да вдигнеш публиката, това доста допринася за атмосферата, също така смятам, че когато направиш добро отиграване доста се успокояваш и можеш да правиш повече такива."

"Аз определено доста разчитам и на учението. Уча в английска гимназия. Всеки ден идвам следобед в залата, даже понякога и сутрин да правя стрелба или индивидуална тренировка. Тренировките като продължителност са около час и половина, два. Работим основно с нашите комбинации, тактика срещу отбора с който ще играем. Доста от дните ходя и на фитнес отделно, защото физическата подготовка е определено много важна и не трябва да се разчита само на баскетболни умения, но и на физическа подготовка. Следобед се прибирам и започвам да уча, да се подготвям за следващия ден в училище и горе-долу това представлява един мой ден. Най-вече обичам да излизам с приятелите ми и да прекарвам време със семейството, защото е много важно да можеш да разчиташ на приятелите ти, да имаш добри приятели", сподели Калоян.

"Винаги, когато разберат, че си баскетболист, очаква се, когато стреляш по коша, да не изпускаш, да вкарваш много и също доста често ме смятат за доста зает човек, който нямам особено много свободно време, но се опитвам да оставям някакво свободно време за приятелите ми и близките", разкри той.

"Наистина съм много благодарен, че съм в ЦСКА. Бих определил този отбор като клуба на сърцето ми, защото те са ми дали наистина много. И сегашният ми треньор Планимир Дафинов определено ме е научил на много неща, за което съм много благодарен. Както споменах и старият ми треньор Ахилеас Зикас, с който правихме доста често индивидуални тренировки е допринесло за моите умения. И като цяло смятам, че това е много добър мой избор, че избрах баскетболен клуб ЦСКА, защото определено съм научил много неща, които могат да ми помогнат и в живота", убеден е Марчев.

"Баскетболът определено е интелигентен спорт, защото се изисква много решения да взимаш. И то понякога в напечен мач трябва да вземеш решения за по-малко даже и от секунда, които могат да решат мача", смята Калоян.

Попада в националния отбор на 14 години.

"Бях доволен, допринесе за моето самочувствие. И тогава е един от моментите, в който осъзнах, че мога да се реализирам с баскетбола в живота. И се надявам някой ден да изкарвам прехраната си с този спорт. Целта ми е да стигна дивизия едно в Америка, Евролига, НБА. Това са моите цели. И ще направя каквото мога, за да достигна моите цели, и да преследвам мечтите си", каза баскетболният национал.

Калоян избира да продължи кариерата си в САЩ.

"Сега заминавам за Щатите, защото смятам, че там доста добре мога да развия моето обучение, и мога да го съчетая с баскетбола едновременно. Отивам в училище в град, който се казва Олимпия, доста близо до Сиатъл и там се надявам да продължа моето развитие по възможно най-добрия начин. И искам да науча английски възможно най-добре, да мога да го говоря като един истински американец. И баскетболът там е на много високо ниво. Целта ми след това е да продължа към колеж от дивизия едно", разкри Калоян.

Заминаванетo му за Щатите ще го лиши от възможността да завърши сезона с ЦСКА.

"Доста съм разочарован от това, че няма да мога да играя на републиканското и на Купата. Доста е тъжно за мен това, че няма да мога да помогна на отбора, ще ги гледам през телефона. Искам да им пожелая наистина успех. Благодарен съм им определено много за нещата, с които са ми помогнали. За това, че те ми бяха истински приятели. Помагаха ми в трудни моменти. И смятам, че те са способни да се справят даже и без мен. Ще викам и ще ги подкрепям, без даже и те да знаят. Те са способни да спечелят, и им пожелавам успех. И да спечелят за мен и за техните имена, за нашия клуб ЦСКА", заяви Калоян Марчев.

"За мен ще бъде чест да бъда в националния отбор на България за мъже. Спортът ми даде определено много опит в живота, да се справям сам с много неща, да бъда по-отговорен, да разпределям времето си правилно. Доста от времето ми е е заето, единственото лошо нещо, което бих казал е, че отнема доста от времето с близките и приятелите. Наистина бих направил всичко, за да успея и да постигна мечтите си", дoбави Калоян.

"За мен баскетболът е едно наистина много съкровено нещо, без което аз не мога да прекарам нито един ден. И един ден без баскетбол не може да бъде нормален ден за мен. С една дума – любовта на живота ми", завърши разказа си Калоян Марчев.

