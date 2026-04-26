Слънчево, но на много места с умерен и силен вятър в неделя

Днес времето ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, вечерта в Североизточна България от север-североизток, в Северна България ще се усили и ще бъде умерен и силен.

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, на места в Северна България и по Черноморието до 11° - 12°, в София – около 4°, а максималните между 23° и 28°, в София – около 23°.

През нощта срещу понеделник ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, в Източна България умерен и силен и с него в страната ще нахлува по-студен въздух.

По Черномориeто ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Температурата на морската вода е 10° - 12° по северното крайбрежие и 13° - 14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но с тенденция на усилване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне до умерен и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се понижат и максималните стойности ще бъдат между 14° и 19°, а минималните – между 2° и 7°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат.

В сряда вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Облачността ще се увеличи и на много места от запад на изток ще превали дъжд.

През следващите два дни облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1200 метра – от сняг. Вятърът ще е от североизток, в източните райони умерен и временно силен.