Израел съобщи за 15 убити бойци на Хизбула при удари срещу Ливан

Израелската армия заяви, че днес е убила най-малко 15 бойци на ислямската групировка Хизбула в Ливан.

Премиерът Бенямин Нетаняху е наредил нови атаки срещу бунтовниците в южната част на страната. Израелската отбрана е стреляла по преминаващи бойци на Хизбула в буферната зона. Това се случва близо до така-наречената жълта линия - специална мярка на израелската армия против ислямската групировка.

Все още е в сила крехкото примирие между Ливан и Израел, което беше удължено с 3 седмици след преговори с американско посредничество.