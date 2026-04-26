Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Наши зрители в Благоевград сигнализират за проблем със санирането на блока, в който живеят. Терасите се затварят без да е помислено за отводняване, оплакват се хората и допълват, че майсторите лепят стиропор директно върху стъклата на терасите.

Този блок е строен преди половин век и е един от 18-те, които в момента се санират по Плана за възстановяване и устойчивост в Благоевград. Дейностите започват преди пет месеца, а малко след това идват и проблемите, разказва Страхил Темелков.

Страхил Темелков: „Това ажурна тераса се води, отворена, водата при дъжд се оттича свободно. Сега не виждам как ще тече. Ще сложим една тръбичка, но за да имаш такава тръбичка е нужно да има специални наклони към водата към нея. Те ми отговориха, че аз трябва лично сам да си го правя това. Тука ви показах улук, те не знаеха, че има. Трябва да се подмени, но те го зазидат.“

Два етажа по-надолу ни посреща Бисер Чакъров. Притеснява се, че част от терасата му може да падне върху някой.

Бисер Чакъров: „Това е лепено тука на стъклото, при един дъжд, а зимата пък да не говорим. Това ще падне, ще се срути отвсякъде. Да го изчистят тука – тухли, зидария да го направят като хората, ще падне и недай си Боже ще пострада някой човек долу, защото има магазини.“

Мъжът вади и ролетката.

Бисер Чакъров: „Виждате тука изолация 10 см и тука като сложат 10 и какво ще стане тука – така трябва да ходим. Искам това да се направи като хората.“

Част от собствениците на апартаменти в сградата са подали жалба до общината и ДНСК. От там уверяват, че правят регулярни проверки на обекта и в изграждането на терасите няма нищо притеснително.

Светла Захариева, зам.- кмет по строителство, екология и европроекти в община Благоевград: „Имаме становище от проектанта, тъй като това е промяна по време на строителството в проекта. Наложило се заради самите парапети, които са метални, със стъкло. В крайна сметка, проектанта решава, че много по-лесно е да се направи изграждане без премахване на стоящите парапети.Съответно да се изградят върху тях топлоизолация и съответно мазилката. Проблем за хората е, че няма да бъдат отвеждани дъждовните води от терасите. Ще бъдат отвеждани. Детайлът включва съответно и такова мероприятие.“

От строителния надзор също знаят за тези промени и са дали становище, че няма нерегламентирани действия по терасите.

Светла Захариева, зам.- кмет по строителство, екология и европроекти в община Благоевград: „И в крайна сметка, основното, което трябва да разберат хората е, че това е проект за енергийна ефективност. Цялостна енергийна ефективност на блока. Не са ремонтни дейности по фасадата на всеки един от апартаментите отделно.“

От общината призовават хората да присъстват на общите събрания и да се запознават с проектите преди те да бъдат финално одобрени. И уточняват - проверки на място се извършват по всички постъпили жалби.

#лошо изпълнение #се оплакват #проблем със санирането #Благоевград

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност"
3
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
4
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
5
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността
6
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на...

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

