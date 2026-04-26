Карлос Насар: На световното ще трябва да сме на съвсем друго ниво

Чете се за: 01:57 мин.
Европейският шампион призна, че в Батуми не е бил в оптимална форма, но очаква далеч по-сериозна конкуренция на световното първенство

Българският щангист Карлос Насар се завърна в родината след спечелването на четвъртата си европейска титла на първенството в Батуми, но погледът му вече е насочен към следващото голямо предизвикателство – световния шампионат.

Насар, който триумфира в категория до 94 килограма, пристигна на летище "Васил Левски“ в София, където бе посрещнат от близки, фенове и представители на институциите, сред които и министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

"Радвам се, че имах подкрепа в Грузия и че тук ме посрещат по този начин. Това винаги дава допълнителна мотивация“, заяви шампионът при завръщането си.

Той обаче бе откровен, че европейското първенство не е било на върха на възможностите му.

"Това не беше едно от най-трудните ми състезания. Бяхме на по-ниски обороти и не бяхме най-подготвени за този шампионат. Имаше известна липса на конкуренция, въпреки че арменецът направи стабилно представяне“, коментира Насар.

Младият българин очаква коренно различна картина на световното първенство.

"Там няма да е толкова лесно. Трябва да се подготвим много по-добре и да бъдем на съвсем друго ниво“, подчерта той.

Заедно с него в България се завърна и Христо Христов, който спечели бронзов медал в категория до 110 килограма.

България приключи европейското първенство с общо няколко отличия - титли за Насар и Ангел Русев, сребро за Иван Димов и бронзови медали за Христов и Бояна Костадинова, което затвърди позициите на България сред водещите сили в европейските щанги.

Свързани статии:

Карлос Насар с четвърта европейска титла
#европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми 2026 г. #Карлос Насар

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
2
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
3
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
4
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
5
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
6
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Вдигане на тежести

Асен Златев в предаването "Зала на славата"
Асен Златев в предаването "Зала на славата"
Ангел Русев: Шест титли изискват характер, дисциплина и много лишения Ангел Русев: Шест титли изискват характер, дисциплина и много лишения
Чете се за: 02:42 мин.
Николай Димитров, Кирил Милов, Неманя Видич и Ангел Русев в "Арена спорт" Николай Димитров, Кирил Милов, Неманя Видич и Ангел Русев в "Арена спорт"
Чете се за: 01:02 мин.
Очаквайте: Олимпийският шампион Асен Златев в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Олимпийският шампион Асен Златев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:40 мин.
Христо Христов с бронз в двубоя на европейското по вдигане на тежести Христо Христов с бронз в двубоя на европейското по вдигане на тежести
Чете се за: 01:20 мин.
Вдигане на тежести: Карлос Насар отново е европейски шампион (ГАЛЕРИЯ) Вдигане на тежести: Карлос Насар отново е европейски шампион (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
