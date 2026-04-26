Карлос Насар: На световното ще трябва да сме на съвсем друго ниво

Българският щангист Карлос Насар се завърна в родината след спечелването на четвъртата си европейска титла на първенството в Батуми, но погледът му вече е насочен към следващото голямо предизвикателство – световния шампионат.

Насар, който триумфира в категория до 94 килограма, пристигна на летище "Васил Левски“ в София, където бе посрещнат от близки, фенове и представители на институциите, сред които и министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

"Радвам се, че имах подкрепа в Грузия и че тук ме посрещат по този начин. Това винаги дава допълнителна мотивация“, заяви шампионът при завръщането си.

Той обаче бе откровен, че европейското първенство не е било на върха на възможностите му.

"Това не беше едно от най-трудните ми състезания. Бяхме на по-ниски обороти и не бяхме най-подготвени за този шампионат. Имаше известна липса на конкуренция, въпреки че арменецът направи стабилно представяне“, коментира Насар.

Младият българин очаква коренно различна картина на световното първенство.

"Там няма да е толкова лесно. Трябва да се подготвим много по-добре и да бъдем на съвсем друго ниво“, подчерта той.

Заедно с него в България се завърна и Христо Христов, който спечели бронзов медал в категория до 110 килограма.

България приключи европейското първенство с общо няколко отличия - титли за Насар и Ангел Русев, сребро за Иван Димов и бронзови медали за Христов и Бояна Костадинова, което затвърди позициите на България сред водещите сили в европейските щанги.