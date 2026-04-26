Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още

Старши треньорът на българския национален отбор по борба в свободния стил Радослав Великов оцени представянето на тима на европейското първенство.

В последния мач с българско участие неговият възпитаник Ахмед Батаев спечели сребърен медал в категория до 92 кг свободен стил, след като отстъпи на азербайджанеца Али Цокаев.

"Не трябваше да допуска изоставане от три точки. Ако бяха две, има с какво да изненада противника. Тръгна да атакува много късно. Нямаше време да го вземе два пъти. Азербайджанският борец е млад, но доста класен. Не трябва Ахмед Батаев винаги да оставя нещата за последния момент. Конкуренцията е голяма и нещата не се получават както искаш винаги", сподели той в интервю за БНТ.

Наставникът направи обзор на представянето на българите в турнира и посочи кога олимпийският шампион Магомед Рамазанов ще се завърне на тепиха.

"Доволен съм, но можеше и още. Очаквах повече от Шамил Мамедов и Микай. Надявам се отборът да постигне по-добро класиране на световното. Очаквам и Магомед Рамазанов да се завърне. Той ще участва на рейтинговия турнир в Монголия през месец юни. Мага е професионалист и постоянно се готви да стане световен шампион", допълни специалистът.

Многократният медалист от световни и европейски първенства вярва, че младите български таланти имат потенциала да бъдат конкурентоспособни.

"Имаме силни деца в по-малките възрасти - кадети и под 15 години. Там се надявам да излезе нещо, което да е конкурентно на световно и европейски първенства", добави бившият национал.

