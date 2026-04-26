Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по...
Чете се за: 03:50 мин.
Само БНТ с разказ от мястото на стрелбата срещу Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
Ахмед Батаев остана със сребро след драматичен финал...
Чете се за: 02:02 мин.
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още

від БНТ , Репортер: Моника Симеонова
Спорт
Старши треньорът на българския национален отбор по борба в свободния стил посочки кога Магомед Рамазанов ще се завърне на тепиха.

Старши треньорът на българския национален отбор по борба в свободния стил Радослав Великов оцени представянето на тима на европейското първенство.

В последния мач с българско участие неговият възпитаник Ахмед Батаев спечели сребърен медал в категория до 92 кг свободен стил, след като отстъпи на азербайджанеца Али Цокаев.

"Не трябваше да допуска изоставане от три точки. Ако бяха две, има с какво да изненада противника. Тръгна да атакува много късно. Нямаше време да го вземе два пъти. Азербайджанският борец е млад, но доста класен. Не трябва Ахмед Батаев винаги да оставя нещата за последния момент. Конкуренцията е голяма и нещата не се получават както искаш винаги", сподели той в интервю за БНТ.

Наставникът направи обзор на представянето на българите в турнира и посочи кога олимпийският шампион Магомед Рамазанов ще се завърне на тепиха.

"Доволен съм, но можеше и още. Очаквах повече от Шамил Мамедов и Микай. Надявам се отборът да постигне по-добро класиране на световното. Очаквам и Магомед Рамазанов да се завърне. Той ще участва на рейтинговия турнир в Монголия през месец юни. Мага е професионалист и постоянно се готви да стане световен шампион", допълни специалистът.

Многократният медалист от световни и европейски първенства вярва, че младите български таланти имат потенциала да бъдат конкурентоспособни.

"Имаме силни деца в по-малките възрасти - кадети и под 15 години. Там се надявам да излезе нещо, което да е конкурентно на световно и европейски първенства", добави бившият национал.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Ахмед Батаев остана със сребро след драматичен финал срещу Али Цокаев
Ахмед Батаев остана със сребро след драматичен финал срещу Али Цокаев
Българинът беше на крачка от титлата, но отстъпи с 3:4 в...
Чете се за: 02:02 мин.
ТОП 24

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
1
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
4
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
5
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
6
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
4
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
5
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Спокойно върви предаването на протоколите в София
6
Спокойно върви предаването на протоколите в София

Още от: Видео

В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков"
В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков"
Спортни новини 26.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.04.2026 г., 20:50 ч.
Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта
Чете се за: 02:07 мин.
Напрежение до краен предел в Славия: Венцеслав Стефанов тръгна към фен за физическа саморазправа, полицията се намеси Напрежение до краен предел в Славия: Венцеслав Стефанов тръгна към фен за физическа саморазправа, полицията се намеси
Чете се за: 02:15 мин.
Карлос Насар: На световното ще трябва да сме на съвсем друго ниво Карлос Насар: На световното ще трябва да сме на съвсем друго ниво
Чете се за: 01:57 мин.
Асен Златев в предаването "Зала на славата" Асен Златев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече
Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери,...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
От ПП потвърдиха ангажимента си за издигане на обща президентска...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
