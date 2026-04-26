Ахмед Батаев остана със сребро след драматичен финал срещу Али Цокаев

Чете се за: 02:02 мин.
Българинът беше на крачка от титлата, но отстъпи с 3:4 в решителната схватка до 92 кг

Ахмед Батаев спечели сребърен медал в категория до 92 кг свободен стил, след като отстъпи драматично на азербайджанеца Али Цокаев във финалната схватка. Българският национал бе близо до златото, но в крайна сметка загуби с 3:4 след оспорван двубой.

Срещата започна предпазливо, като двамата съперници изчакваха своите възможности. Първата точка дойде за Батаев в средата на първата част, след като контраатака го изведе до преднина, изкарвайки Цокаев извън тепиха. Малко по-късно обаче българинът бе предупреден за пасивност.

Азербайджанецът се възползва от ситуацията и след успешна атака обърна резултата до 2:1. До края на първата част той задържа инициативата и влезе във втория период с аванс.

След подновяването на схватката Цокаев продължи да диктува темпото. Той увеличи преднината си, след като отново извади Батаев извън тепиха за 4:1 и затвърди контрола си върху двубоя.

В заключителните секунди българинът показа характер и потърси обрат. Десет секунди преди края той проведе успешна атака и спечели две точки, намалявайки изоставането си до 3:4. В последната си акция Батаев опита решителен щурм, но не успя да стигне до ново точкуване.

След края на срещата българският щаб подаде контестация, но съдиите не промениха решението си.

Така Ахмед Батаев остана със сребърното отличие за втори път в кариерата му, докато Али Цокаев триумфира с първа европейска титла при мъжете, след като по-рано през сезона бе станал шампион до 23 години.

#европейско първенство по борба Тирана 2026 #Ахмед Батаев

Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта
Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още
Кирил Милов: Това беше едно от най-добрите ми състезания в кариерата
Николай Димитров, Кирил Милов, Неманя Видич и Ангел Русев в "Арена спорт"
