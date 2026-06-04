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България с трима финалисти на рейтинговия турнир по борба в Монголия

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Дейвид Димитров и Айк Мнацаканян ще излязат един срещу друг за титлата в категория до 82 кг

Дейвид Димитров
Снимка: Startphoto.bg
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България ще има трима финалисти на рейтинговия турнир в Монголия, съобщиха от пресслужбата на БФ Борба.

Дейвид Димитров и Айк Мнацаканян ще излязат един срещу друг за титлата в категория до 82 кг на класическия стил. И двамата записаха по три победи до момента в класическата борба.

Айк се наложи над ИмурТемирбеков (Киргизстан) с 5:3, Тирболд Енхбаяр (Монголия) 9:1, а на полуфинала и Лагвасурен Дашджамц (Монголия) 9:0.

Дейвид преодоля Лагвасурен Дашджамц (Монголия) 9:0, Оргил Ердене (Монголия) 8:0 и Имур Темирбеков (Киргизстан) - 9:1.

В категория до 77кг Стоян Кубатов записа две победи до момента - над Джейсън Бокас (Филипини) - 9:0 и корееца Йонгхан Нох – 3:1.

За титлата ще спори с китаеца Амугуленг Бай.

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#рейтингов турнир по борба в Монголия 2026 г. #Дейвид Димитров #Стоян Кубатов #Айк Мнацаканян

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