Стоян Кубатов и Дейвид Димитров триумфираха на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор

Българските национали Стоян Кубатов и Дейвид Димитров завоюваха шампионски титли на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор, Монголия.

Кубатов стигна до златния медал в категория до 77 килограма в класическия стил. На финала той се наложи категорично над представителя на Китай Амугуленг Бай с технически туш - 10:1. Преди решителната схватка българинът постигна още две победи по пътя към първото място.

В категория до 82 килограма титлата също остана за България. Дейвид Димитров спечели изцяло българския финал срещу Айк Мнацаканян след равенство 5:5 и допълнителни показатели в своя полза. Преди това двамата национали записаха по три успеха и заслужено стигнаха до битката за златото.

Надпреварата в монголската столица продължава и през следващите дни. В петък няма да има българско участие, а в неделя на тепиха ще излязат Биляна Дудова в категория до 62 килограма и олимпийският шампион Магомед Рамазанов при 86-килограмовите.