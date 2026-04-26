Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана

Българската федерация по борба (БФБ) поздрави националните състезатели и треньорските щабове за представянето на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала - един златен, два сребърни и три бронзови.

Ръководството на централата изрази благодарност към всички състезатели, треньори, медицински екипи и специалисти, които работят всекидневно за развитието на този спорт в България. От федерацията са сигурни, че страната затвърди позициите си сред водещите сили на европейската борба.

Изявление на БФБ:

Българската федерация по борба поздравява националните състезатели и треньорските щабове за представянето на шампионата, където България завоюва общо шест медала – един при жените, два в свободния стил при мъжете и три в класическия стил.

При жените и в свободния стил при мъжете отличия за България спечелиха:

- Ахмед Батаев – сребърен медал в категория до 92 кг;

- Ахмед Магамаев – бронзов медал в категория до 97 кг, след туш срещу Раду Лефтер (Молдова) в схватката за отличието;

- Биляна Дудова – бронзов медал в категория до 62 кг, след победа с 3:1 над шведката Сара Йохана Линдборг.

Към тези успехи прибавяме и пълния комплект медали - златен, сребърен и бронзов, вече спечелени от българските национали в класическия стил, с което България затвърди позициите си сред водещите сили на европейската борба.

Ръководството на Българската федерация по борба изказва своята благодарност към всички състезатели, треньори, медицински екипи и специалисти, които работят всекидневно за развитието на този спорт у нас.

Предстои да бъде направен подробен анализ на представянето на европейското първенство – както на силните страни, така и на областите, в които трябва да се работи за подобряване на резултатите, за да продължи българската борба да върви все по-нагоре, с още по-високи резултати на големите международни форуми.

Поздравления за всички медалисти и за националните отбори!

България отново показа характер, класа и шампионски дух.