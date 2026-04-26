Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана

От централата са сигурни, че България затвърди позициите си сред водещите сили на европейската борба.

Кирил Милов се класира за полуфинал на европейското първенство по борба
Българската федерация по борба (БФБ) поздрави националните състезатели и треньорските щабове за представянето на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала - един златен, два сребърни и три бронзови.

Ръководството на централата изрази благодарност към всички състезатели, треньори, медицински екипи и специалисти, които работят всекидневно за развитието на този спорт в България. От федерацията са сигурни, че страната затвърди позициите си сред водещите сили на европейската борба.

Изявление на БФБ:

Българската федерация по борба поздравява националните състезатели и треньорските щабове за представянето на шампионата, където България завоюва общо шест медала – един при жените, два в свободния стил при мъжете и три в класическия стил.

При жените и в свободния стил при мъжете отличия за България спечелиха:

- Ахмед Батаев – сребърен медал в категория до 92 кг;
- Ахмед Магамаев – бронзов медал в категория до 97 кг, след туш срещу Раду Лефтер (Молдова) в схватката за отличието;
- Биляна Дудова – бронзов медал в категория до 62 кг, след победа с 3:1 над шведката Сара Йохана Линдборг.

Към тези успехи прибавяме и пълния комплект медали - златен, сребърен и бронзов, вече спечелени от българските национали в класическия стил, с което България затвърди позициите си сред водещите сили на европейската борба.

Ръководството на Българската федерация по борба изказва своята благодарност към всички състезатели, треньори, медицински екипи и специалисти, които работят всекидневно за развитието на този спорт у нас.

Предстои да бъде направен подробен анализ на представянето на европейското първенство – както на силните страни, така и на областите, в които трябва да се работи за подобряване на резултатите, за да продължи българската борба да върви все по-нагоре, с още по-високи резултати на големите международни форуми.

Поздравления за всички медалисти и за националните отбори!

България отново показа характер, класа и шампионски дух.

