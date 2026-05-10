БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:17 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петима българи в първия ден на Евро 2026 по борба за кадети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата се провежда в Самоков.

Борба тепих
Снимка: БФ Борба
Слушай новината

Петима български борци в класическия стил излизат в първия ден на европейското първенство за кадети в Самоков, „Арена Самоков“, в понеделник (11 май). При 48-килограмовите Борис Крумов ще спори с гърка Стефанос Мемцас. Съперникът му е 7-и на европейското през миналия сезон. Българинът ще направи дебют при кадетите.

В категория до 55 кг Андрей Данаилов, който също дебютира на първенство при кадетите, очаква победителя от двубоя между турчин и естонец.

В категория до 65 кг Антоан Цветанов ще спори с естонеца Тааржон Ваартну. Младият ни талант е девети на световното през миналата година, но в категория до 55 кг.

При 80-килограмовите Иса Тахсинов ще излезе срещу турчина Абдулхалик Бал, трети на европейското за момчета през 2024-а.

Иса е пети на Балканите при момчетата през 2024 г.

В тежка категория до 110 кг Емилиян Пашов ще спори с победителя от сблъсъка между беларусин и румънец. Пашов също е дебютант на голямо първенство.

Срещите започват от 10,30 часа. Официалното откриване на шампионата ще бъде от 17,15 ч. Полуфиналните срещи са насрочени за 18 часа.

#Европейско първенство за кадети по борба в Самоков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
2
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
3
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
4
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
5
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
6
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Борба

Ръководството на БФ Борба проведе работна среща с Димитър Илиев
Ръководството на БФ Борба проведе работна среща с Димитър Илиев
България сред водещите сили в eвропейската борба с четвърто място по медали в Тирана България сред водещите сили в eвропейската борба с четвърто място по медали в Тирана
Чете се за: 01:52 мин.
Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана
Чете се за: 02:37 мин.
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР) България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
14892
Чете се за: 03:50 мин.
Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта Абдулрашид Садулаев: Искам да продължа да пиша историята на спорта
Чете се за: 02:07 мин.
Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още Радослав Великов: Доволен съм от представянето на борците, но можеше и още
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас
България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус
Чете се за: 00:45 мин.
По света
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ) DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Без лекар и аптека: Как се справят хората в малките населени места...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Президентът на Иран: Няма да водим преговори с наведена глава
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ