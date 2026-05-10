Петима българи в първия ден на Евро 2026 по борба за кадети

Петима български борци в класическия стил излизат в първия ден на европейското първенство за кадети в Самоков, „Арена Самоков“, в понеделник (11 май). При 48-килограмовите Борис Крумов ще спори с гърка Стефанос Мемцас. Съперникът му е 7-и на европейското през миналия сезон. Българинът ще направи дебют при кадетите.

В категория до 55 кг Андрей Данаилов, който също дебютира на първенство при кадетите, очаква победителя от двубоя между турчин и естонец.

В категория до 65 кг Антоан Цветанов ще спори с естонеца Тааржон Ваартну. Младият ни талант е девети на световното през миналата година, но в категория до 55 кг.

При 80-килограмовите Иса Тахсинов ще излезе срещу турчина Абдулхалик Бал, трети на европейското за момчета през 2024-а.

Иса е пети на Балканите при момчетата през 2024 г.

В тежка категория до 110 кг Емилиян Пашов ще спори с победителя от сблъсъка между беларусин и румънец. Пашов също е дебютант на голямо първенство.

Срещите започват от 10,30 часа. Официалното откриване на шампионата ще бъде от 17,15 ч. Полуфиналните срещи са насрочени за 18 часа.