Феномените в колоезденето Пол Сексас и Пол Мание са новите любимци на френските фенове

Младите французи са смятани за най-големите таланти в колоезденето, а надеждите във Франция са най-накрая страната им да има достойно представяне в Тур дьо Франс.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пол Сексас, който обяви, че ще участва на Обиколката на Франция още през това лято, се радва на огромна популярност в родината си.

Само на 19 години той ще стане най-младият участник в последните 89 години в Тур дьо Франс.

Преди седмица французинът потвърди, че ще стартира на 4 юли в Барселона с клип в социалните мрежи на тима си Декатлон. Клипът е в дома на неговите дядо и баба в От-Савоа, в който той им съобщава, че ще има състезание през юли, а на въпрос на баба си дали това е Обиколката на Франция, младият талант от Лион отговаря "да".

На старта на Тур дьо Франс в Барселона на 4 юли Пол Сексас ще бъде на 19 години, 9 месеца и 10 дни и ще стане най-младият участник от 1937 година, когато французинът Адриен Сенто е бил на 19 години, 3 месеца и 26 дни. Решението е очаквано след изключителния старт на сезона на французина, смятан за феномен в шосейното колоездене. Той вече има седем победи през 2026 за едва втория си сезон при професионалистите. Сексас спечели етап на Обиколката на Алгарве, където остана втори в генералното класиране, победи на Класик Ардеш и се показа в най-добрата си светлина на Обиколката на Баската страна в три успеха, както и на Флеш Валон. Сексас завърши втори на Лиеж-Бастон-Лиеж, като бе единственият, издържал темпото на Тадей Погачар.

Повечето състезатели започват първо на Джиро д'Италия или Вуелтата на Испания, преди да се осмелят да участват на Тур дьо Франс. Такъв бе и случаят на самия Погачар, който започна с три етапни победи и трето място в генералното класиране на Обиколката на Испания през 2019, преди да спечели първата си Обиколка на Франция година по-късно на 22 години.

За популярността на младия французин говорят и резултатите от наскоро проведена анкета в родината му.

89% от участниците в допитването вярват, че младият вундеркинд един ден ще спечели Тура, като 16% дори си представят, че ще го направи тази година.

Сексас, все още сравнително непознат за широката публика в края на миналата година, е спечелил известност с всеки свой подвиз през 2026 г. Според същата анкета, 42% от французите вече са чували за него, което представлява увеличение с 19 пункта за два месеца. Докато репутацията на младия колоездач се покачва стремглаво, така расте и неговата популярност: 88% от французите, които го познават, имат благоприятно мнение за него.

В първите три етапа на Джиро д'Италия, които се проведоха изключително успешно в България, изгря звездата на друг французин. Пол Мание, който спечели два от трите етапа на състезанието у нас, също бе определен като феномен в спорта в страната си.

С победите си 22-годишният състезател от тима Соудал Куик-Степ доказа, че е един от най-добрите спринтьори в света.

Така надеждите на френските фенове, че най-накрая страната им ще има достойно представяне в Тур дьо Франс се покачват, с оглед и на перфектния профил на Пол Сексас, който е катерач.

Достатъчно ли е обаче това, за да се сложи край на разочарованието на французите относно представянето на техните колоездачи в най-престижната надпревара? Анкетата на Odoxa напомня, че 46% от хората във Франция следят резултатите и състезанията по колоездене, но 60% от тях редовно са разочаровани от представянето на техните представители в Тура.

