Пол Мание спечели финалния етап на Джирото в София

Французинът триумфира след силен спринт в края на състезанието

Пол Мание спечели третия етап от Джиро д‘Италия в България, който завърши в София.

Последният етап на българска земя беше с дължина 175 километра и премина от Пловдив до столицата.

Французинът стигна до победата след мощен финален спринт и записа втори успех в България, след като преди това спечели и етапа в Бургас.

На второ място завърши италианецът Джонатан Милан, а трети остана нидерландецът Дилан Груневеген.

Състезанието остана оспорвано почти до края. Около 100 километра преди финала трима колоездачи се откъснаха напред и дълго време водеха колоната.

Сред тях беше и испанецът Диего Севиля, който използва подобна тактика и в предишните етапи в България – ранна атака и дълго задържане начело.

Основната група обаче успя да настигне бегълците малко преди финала край „Орлов мост“, а победителят беше определен в последните метри.