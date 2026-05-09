Давид Иванов спечели злато на Световната купа

Българският гимнастик Давид Иванов спечели златния медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

18-годишният състезател направи много силно съчетание и завърши на първо място с резултат от 14.633 точки.

След него останаха узбекът Равшан Камилджанов и украинецът Игор Дишук.

Това е втора победа за Давид Иванов в турнир от Световната купа и още едно доказателство за добрата му форма.

Успехът му донесе радост на публиката във Варна и показа, че България продължава да има силни гимнастици на световно ниво.