Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт

Преди минути в „Арена 8888 София“ започна благотворителният концерт, иницииран от примата на българската поп музика Лили Иванова. Събитието събира на една сцена едни от най-обичаните български изпълнители. Концертът се провежда под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова.

Инициативата обединява музиканти и артисти в подкрепа на кауза, насочена към събиране на средства за „Здравния фонд“ към Съюза на артистите в България. Фондът подпомага животоспасяващи операции и лечението на актьори и хора на изкуството в нужда и вече близо две десетилетия оказва подкрепа на българската артистична общност.

Организаторите посочват, че идеята е лично на Лили Иванова, която не само е двигател на събитието, но и се е погрижила за участниците, включително с организацията около тяхното участие и подготовка.

На сцената ще се изявят около 15 от най-популярните изпълнители на българската музикална сцена. Те ще представят свои добре познати песни, но в нови, специално подготвени аранжименти. В концерта участват и Ангел Дюлгеров и LI Orchestra, както и оркестърът на Музикалния театър.

Към каузата се присъединяват и млади актьори, които ще изпълнят поезия и произведения на български автори, придавайки допълнителен артистичен облик на вечерта.

Кулминацията на концерта се очаква да бъде появата на самата Лили Иванова, която ще закрие събитието пред публиката в препълнената зала.





